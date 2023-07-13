Какие монеты и банкноты в кошельке притягивают бедность: народные приметы

Деньги притягивают деньги, говорят народные поверья. Касается это и того, какие деньги вы носите в кошельке. Некоторые монеты и банкноты, согласно приметам, способны приумножать богатство, а некоторые наоборот – провоцировать бедность.

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OBOZREVATEL узнал больше о суевериях, связанных с наличными. И рассказывает, что нужно класть в свой кошелек, чтобы там всегда водились деньги, а чему там совсем не место.

Какие банкноты не нужно класть в кошелек

Найденные. Вы никогда не знаете, купюру с какой энергетикой поднимаете с земли. Существует целый перечень ритуалов, в котором, чтобы избавиться от негатива, нужно передать его деньгам, а затем бросить их на землю. Поднявший их заберет на себя все неприятности. Поэтому, чтобы обезопасить себя от влияния такой купюры, найденное нужно хранить отдельно от собственных средств. Так, они будут защищены от нежелательного воздействия.

Выигранные. Множество жизненных историй свидетельствуют: выигранное в лотерею или иным образом редко когда приносит человеку счастье. Деньги, которые дались так легко, в большинстве своем не несут с собой ничего хорошего. Потому их тоже не стоит держать вместе с заработанным.

Поврежденные. Надорванные или загрязненные купюры ассоциируются с нищетой и упадком. Их лучше побыстрее потратить или разменять. И, конечно, не держать вместе с целыми.

Какие монеты отпугивают богатство

Погнутые. Монеты представляют собой мощный инструмент для проведения различных ритуалов. При таких действиях их, в том числе, повреждают, например гнут. В таком случае предмет берет на себя плохую энергетику. Поэтому от погнутой монеты, которая досталась вам случайно, нужно избавиться как можно скорее.

Монеты, изменившие цвет. Металл, из которого изготавливают монеты, не должен легко подвергаться коррозии. если же он изменил цвет – потемнел или еще что-то – есть повод подозревать, что на таких деньгах лежит сглаз, проклятие или еще что-то плохое. Их держать вместе с "чистыми" не нужно.

Монеты, вышедшие из обращения. Деньги, которые не работают, потому что потеряли свою силу, не дадут работать другим деньгам. Поэтому такие монеты лучше хранить отдельно, как сувенир или исторический артефакт, или сдать в банк, пока их еще обменивают.

Монеты, которые притягивают деньги

Надщербленные. Монетки с поврежденными краями, в отличие от почерневших или погнутых, считаются символом удачи. Их нужно положить к другим металлическим деньгам и не тратить. Предмет должен сработать как финансовый талисман.

Дырявые. Отверстия в монетах – признак большой удачи. В азиатской культуре даже специально производят такие талисманы. Особенно хорошо, если у вас есть несколько таких монет. Их лучше связывать вместе нитью красного цвета, которая усилит их действие, и постоянно носить так в кошельке.

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