Почему нельзя ставить на стол пустую бутылку: откуда взялась примета

Почти все из нас слышали о примете, запрещающей ставить на стол пустую бутылку. Без этого не обходится ни одно застолье. И даже не суеверные люди чаще склонны выполнять это табу. Но задумывались ли вы, откуда появилась эта примета?

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OBOZREVATEL поинтересовался происхождением этого суеверия. И рассказывает, в чем состоит его суть. Кроме эзотерического у него оказалось еще несколько объяснений.

В чем состоит суть приметы

Любые пустые предметы с точки зрения эзотерики привлекают разные невзгоды. Так бутылка может стать причиной нищеты. Мол, где есть одна пустая бутылка на столе, там и остальную посуду вскоре нечем будет наполнить.

Также в бутылку может случайно попасть дурной дух, несущий с собой беды, конфликты, значительные неприятности и болезни. Поэтому емкость нужно от него спрятать на полу.

А еще есть предположение, что таким образом можно навсегда отвадить от дома гостей. Мол, дом, в котором на столе стоят пустые бутылки, станет непривлекательным и никто не захочет зайти туда.

Историческое объяснение

Некоторые связывают появление привычки ставить бутылки на пол с историческим фактом. В старину во французских трактирах хозяева брали с гостей плату за напитки, считая по количеству пустых бутылок на столе. И посетители быстро придумали способ нечестно сэкономить – они стали прятать тару под стол. В таком случае выпивали они от души, а платили не так много.

Практическое объяснение

Но наиболее убедительным выглядит пояснение с точки зрения обычного бытового комфорта. Пустые бутылки на столе загромождают пространство и мешают сидящим за столом людям общаться. Бутылку можно случайно опрокинуть и разбить. А если захочется поставить перед собой тарелку с едой или другой предмет, может оказаться, что свободного места для этого нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, откуда появилась народная примета, которая запрещает ходить под лестницей и чем она объясняется.

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