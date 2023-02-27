До +15 градусов: где в Украине будет теплее всего в предпоследний день зимы

В понедельник, 27 февраля, в Украине установится облачная с прояснениями погода и плюсовая температура. На большинстве территории страны ожидаются осадки.

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Чего ждать от природы в предпоследний месяц зимы рассказали в Facebook синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Отмечается, что на западе страны будет снег, за исключением Волынской и Ривненской областей, а в Карпатах местами будет сыпать значительный снег.

Также синоптики предупредили, что на реке Тиса в городе Чоп ожидается повышение уровня воды на 2,0 – 2,5 м, без негативных последствий.

В центральных и Харьковской областях прогнозируются малоприятные явления, как мокрый снег и дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололедица.

Кроме того, как отмечают синоптики, в северных областях местами будет идти небольшой мокрый снег, в Одесской и Николаевской областях дожди, а в юго-восточной части страны осадков не ожидается.

В западных и северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов. Ночью упадет как минимум до -4, а днем поднимется до +2. А вот на юге и востоке страны температура будет напоминать весеннюю. Там столбики термометров днем покажут до +15, а ночью 0+6.

В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0+2° по Цельсию. На дорогах местами гололедица. Возможен небольшой мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по словам синоптика Укргидрометцентра Веры Балабух, весна обещает порадовать украинцев сухой, теплой погодой, а в мае практически начнется лето. Предпосылкой аномально-теплой погоды является изменение климата и особенности атмосферной циркуляции;

– по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, приближающаяся весна в Украине будет теплой.

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