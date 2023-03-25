Девять или десять? Куда перевести стрелки часов при переходе на летнее время

В ночь с 25 на 26 марта 2023 украинцы начнут жить по летнему времени. Перевод часов происходит ежегодно в последние выходные марта.

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Идея перевода часов не нова, ее целесообразность и эффективность активно обсуждали еще в XIX веке. Об особенностях перехода на летнее время читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы дважды в год переводят часы – в октябре и марте. Переход на летнее время означает, что стрелки часов переведут на час вперед. То есть в 3:00 ночи 26 марта сразу наступит 4:00

Большинство гаджетов, в том числе работающих на операционной системе Android и iOS будут показывать новое время автоматически. Это касается и ПК и ноутбуков – нужно лишь убедиться, что в настройках установлено киевское время. Смарт-часы и привязанные к смартфонам фитнес-браслеты также автоматически изменят время.

Медики рекомендуют заранее подготовиться к изменению времени. По возможности следует избегать чрезмерных физических и умственных нагрузок, вовремя ложиться спать и выделять достаточное количество часов для сна. А от употребления кофе и алкоголя советуют отказаться. Положительно повлияют на организм прогулки на свежем воздухе и уменьшение количества жирной и сладкой пищи. Водителям советуют не садиться за руль, если после перевода часов они испытывают усталость и головные боли.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и у кого впервые возникла идея переводить часы.

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