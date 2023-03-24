Переход на летнее время: нужно ли переводить смартфоны Android, iPhone и ноутбуки

В ночь с 25 на 26 марта украинцы перейдут на летнее время. Часы переведут на час вперед, поэтому вместо 3:00 сразу наступит 4:00.

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Большинство гаджетов изменят настройки времени автоматически, но есть нюансы. Как переходят смартфоны Android, iPhone и ноутбуки на летнее время, разбирался OBOZREVATEL.

Гаджеты на Android

Смартфоны и ноутбуки на операционной системе Android переведут часы автоматически. В 2014 году была проблема ручного перевода, но разработчики ее оперативно решили.

Чтобы убедиться, что гаджет перешел на летнее время, в разделе "Настройки" выберите функцию "Дата и время", а затем - "Дата и время сети" ("Показывать время сети").

Гаджеты Apple

Гаджеты на базе iOS всегда переводят часы автоматически. Проверить можно, нажав "Конфиденциальность", "Службы геолокации", далее – "Системные сервисы" и выбираем функцию "Часовой пояс".

Ноутбуки

Ноутбуки и компьютеры на всех операционных системах переходят на летнее и зимнее время автоматически. Убедитесь, что локацией выбрана Украина и киевское время.

Смарт-часы

Смарт-часы и фитнес-браслеты привязаны к смартфону, поэтому время переведется автоматически.

Как узнать правильное время

Если утром после перевода часов вы не уверены, который сейчас час, можно воспользоваться следующими советами:

в поисковой системе введите "время Киев"

отправьте запрос мобильному оператору, набрав *160# – вам подскажут точное время

проверьте время на специальном сайте

Напомним, впервые часы перевели в канадском городе Порт-Артур (сейчас – Тандер-Бэй) в 1908 году. Среди европейских стран Германия и ее союзники во время Первой мировой решили начать перевод часов в 1916 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подготовить организм к переходу на летнее время. В частности, за несколько дней до перевода часов рекомендуют просыпаться на 20-30 минут раньше.

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