Дела Путина ухудшаются: всплыло предсказание Нострадамуса, указывающее на судьбу диктатора

Президент-агрессор Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года начал полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому украинцы с нетерпением ждут хороших новостей из Кремля об их ухудшении дел и упадке.

В СМИ опубликовали пророчество знаменитого французского астролога, врача, алхимика и оракула Нострадамуса по этому поводу. Согласно предсказанию, Путин столкнется с большими испытаниями в 2024 году.

Политика ждут проблемы в экономической и политической сферах. Это касается как внутренней ситуации в России, так и за границей. На это влияют и события в мире, способствующие ухудшению дел в Кремле.

Ранее Нострадамус предрек смерть президента-агрессора РФ в 2022 году, но прогноз не осуществился.

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Оракул утверждал, что Путин за свою жизнь пережил не менее пяти покушений. Согласно пророческим стихам Нострадамуса, в 2022 году он должен был умереть в бурную ночь, когда будет плыть по морю, и будет поражен молнией.

В своих четверостишиях провидец утверждал, что мир в 2022 году ждет много крови и бед. Война вызовет массовое переселение людей, миграционный кризис и усугубит проблему голода.

Также он предрек смерть мирового лидера, и большинство думали, что это Владимир Путин, но 8 сентября 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II.

Нострадамус считается самым известным провидцем в истории. Он предугадал Французскую революцию, изобретение атомной бомбы, приход к власти Адольфа Гитлера и теракты 11 сентября.

Ранее OBOZ.UA публиковал биографию Нострадамуса и его пророчества на 2023 год.

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