Когда умрет Путин: в сети припомнили пророчество Нострадамуса

Знаменитый французский астролог, врач, алхимик и оракул Нострадамус (настоящее имя Мишель де Нотрдам) предсказал смерть президент России Владимира Путина. Пророчества Нострадамуса уже предвидели ряд важных мировых событий.

Об этом сообщает болгарское издание "Факты". Опубликованные Нострадамусом предсказания основаны на критической астрологии, которую он объясняет как астрологию суждения или оценки события.

Он изучал астрологию вместе с различными оккультными науками и комбинировал их, чтобы делать свои предсказания. Пророчества Нострадамуса выражены в стихах, которые называют четверостишиями. Многие его предсказания, такие как приход к власти Адольфа Гитлера и Вторая мировая война, оказались правдой.

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В общем Нострадамус написал 6338 пророчеств, многие из которых уже сбылись. Его предсказания охватывают период до 3797 года. Однако секрет его предсказаний неизвестен. Четверостишия Нострадамуса продолжают очаровывать мир, хотя были написаны почти пять веков назад.

Оракул утверждал, что Путин за свою жизнь пережил как минимум пять покушений. Согласно пророческим стихам Нострадамуса, в 2022 году он умрет в бурную ночь, когда будет плыть по морю и будет поражен молнией.

Также он предсказал, что в 2022 году взорвется ядерная бомба, которая вызовет изменение климата, а также изменение положения Земли.

Кроме того, согласно пророчествам, 2022 год принесет разрушения, за которыми последует мир. Но самому миру будет предшествовать 72 часа темноты.

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