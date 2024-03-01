Даздраперма и Сесталинка: самые странные женские имена, популярные в СССР

Обещания коммунистов в период формирования СССР были просто фантастическими – они производили невероятное впечатление на неискушенный народ и провоцировали настоящую эйфорию. Одной из форм этой эйфории было желание давать детям "коммунистические" имена, прославляющие партию и ее вождей.

Как мы знаем, уже через считанные годы непомерный популизм "красных" вылился в террор, репрессии и разные формы геноцида. А вот имена остались в словарях. Сейчас перечитывать их жутко. Они звучат неестественно и наглядно демонстрируют нездоровый энтузиазм и нереалистичные надежды, возлагаемые на советскую власть. OBOZ.UA собрал самые яркие варианты таких имен, которые давали в СССР девочкам.

Как правило, такие имена формировались от каких-то ключевых для советской идеологии терминов и имен вождей партии. Иногда несколько слов объединяли, образуя совершенно странные конструкции.

Бухарина – имя с ударением и было образовано от фамилии Николая Бухарина. Его считают одним из основателей сталинской теории построения социализма и советского подхода к управлению экономикой.

Владлена – сокращение от имени "вождя мирового пролетариата" Владимира Ленина. Есть также мужская версия имени Владлен.

Гертруда – в отличие от древнего немецкого имени, образованного от корней "копье" и "сила", советская версия была сокращением от титула "герой труда".

Даздраперма – образованное от лозунга "Да здравствует первое мая" имя из-за своей неблагозвучности и очевидной искусственности стало настоящим мемом.

Диамара – а вот слова "диалектика марксизма" сформировали более естественное по звучанию имя. Хотя более правильным с точки зрения философии является термин "материалистическая диалектика". Однако от него благозвучное сокращение получится едва ли.

Электрификация – люди в отдаленных, депрессивных регионах бывшей Российской империи были так поражены проведением электричества, что стали называть так своих дочерей. Между собой таких девушек называли упрощенной формой Эля.

Калерия – появление имени объясняют двумя версиями. Одна выводит его из длиннющей фразы "Красная армия легко разгромила империалистов Японии". Другая называет его сокращением от "красная кавалерия".

Коммунэра – здесь все просто, это слитое воедино словосочетание "коммунистическая эра". Родители девушек, которых называли таким образом, явно возлагали на коммунистов большие надежды.

Лаиля – по звучанию это имя напоминает арабское Наиля "дар, польза, достижение цели". Но значение имеет более приземленное: "лампочка Ильича". То есть, напоминает о проекте электрификации Советского Союза.

Люция – изначально это латинское имя имеет своим корнем lux, то есть свет. Но в советскую эпоху его объясняли сокращением от слова "революция".

Праздносвета – сейчас кажется, что так могли прозвать "праздную", то есть склонную к безделью Светлану. Но на самом деле основу такого имени дало словосочетание "праздник советской власти".

Реввола – в марксизме серию социальных потрясений, произошедших в Европе в начале XX века, стали называть "революционная волна". Именно это словосочетание легло в основу данного имени.

Сесталинка – таких девушек "посвящали" палачу народов Иосифу Сталину, называя их его "сестрами". Имя стало проявлением культа личности советского диктатора. Сходным образом появились также женские имена Сталина (с ударением на и) и Сталенина (сокращения от Сталин и Ленин). После хрущевской оттепели этими именами перестали называть новорожденных девочек.

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