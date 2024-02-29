Почему в СССР детей часто били и отправляли в трудовые лагеря на лето: строгие методы воспитания, которые были 'нормой'

Советский Союз был известен своими жесткими методами воспитания детей. Телесные наказания, такие как побои ремнем, считались нормой, но, к сожалению, на них все не заканчивалось.

Раньше уважение к старшим, дисциплина и послушание были приоритетом. OBOZ.UA собрал информацию о том, какие методы эмоционального и физического насилия использовали в СССР, чтобы заставить детей соответствовать советским ценностям.

Физические наказания

В СССР физическое насилие считалось нормой, ведь как иначе заставить ребенка слушаться и подчиняться. Люди путали страх с авторитетностью, поэтому считали избиение эффективным методом воспитания.

Однако на самом деле боль и унижение лишь травмировали малышей, как физически, так и эмоционально.

Трудовые лагеря

Особенно непослушных детей, так называемых хулиганов и сложных подростков не только наказывали физически, но и забирали у них право на отдых. Чтобы они не болтались без дела и приучались к труду, на все летние каникулы их отправляли в трудовые лагеря.

Считалось, что это воспитает в детях любовь к труду и выдержку. Школьники работали на уровне со взрослыми за копейки и жили в ужасающих условиях. К примеру, в коровниках или в спортзале колхозной школы.

Публичные наказания

В СССР нарушивших правила учеников могли поставить перед одноклассниками и, в лучшем случае, поругать, а в худшем, применить физическое насилие.

Кроме того, нормой считалось публичное обсуждение успехов и неудач ребенка и провоцирование у него чувства стыда.

Неудивительно, что старшее поколение до сих пор невероятно беспокоит "А что подумают люди?".

Отличаться запрещено

Советской системе было легче перевоспитать людей, чем пытаться создать удобные условия для каждого и позволить гражданам проявлять свои особенности. Это касалось даже того, какой рукой можно писать.

В СССР считалось, что быть левшей нельзя. Все общество было ориентировано только на правшей, поэтому еще с детства детей, которым было удобнее использовать левую руку для письма, перевоспитывали. К примеру, били по "неправильной" руке или привязывали ее к стулу.

Психологическое насилие

К сожалению, и сегодня можно встретить родителей, некорректно относящихся к своим детям, но в СССР это явление было гораздо более распространенным.

Тогда даже в интеллигентных семьях можно было услышать крики, нецензурные высказывания и обиды в сторону ребенка. Также распространенной практикой было сравнивать детей с их сверстниками и негативно выделять их особенности.

Гендерные стереотипы

Из Советского союза к нам перешли не только психологические травмы, но и стереотипы.

"Не плачь, как девочка", "ты что, маленький?", "Не позорь меня". Эти и другие унизительные фразы тогда слышали, вероятно, все мальчики. Им нельзя было показывать свои эмоции, потому что за это могли наказать.

В то же время девушки слышали фразы типа "ну ты же девочка", "девочка должна быть чистоплотной" и т.д.

Сегодня люди понимают, что мальчикам тоже может быть грустно или обидно, а девочки тоже любят бегать и озорничать, но эти советские установки до сих пор усиливают гендерное неравенство в обществе.

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