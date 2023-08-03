Чтобы урожай был гораздо больше: когда надо обрезать абрикос

Абрикос – быстрорастущее дерево, которое хорошо украшает собой дачный участок, красиво цветет и дает обильный урожай. Многие дачники утверждают, что в уходе оно при этом не нуждается. Но это миф.

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Как выяснил OBOZREVATEL, кроме полива, подкормки и защиты от болезней и вредителей, абрикос нуждается в регулярной обрезке. Причем со присущей дереву скоростью роста процедура может потребоваться ему несколько раз в год. Поэтому рассказываем о сезонных особенностях обрезки абрикоса.

Весна

Это традиционный сезон обрезки плодовых и других садовых деревьев. Абрикос нуждается в такой процедуре со второго года после высадки саженца. Проводить ее нужно, когда установится плюсовая температура, но до того, как на ветвях начнут распускаться листья.

Лето

В начале лета наступает еще один период активного роста абрикосового дерева. Особенно, когда оно еще молодо. Поэтому в июне нужно прореживать крону растения. Лучше не затягивать с летней обрезкой, ведь в это время срезы будут заживать быстрее всего.

Летом также можно проводить абрикосу прививание. Это поможет сделать его более устойчивым к изменениям погоды, повысит его иммунитет к болезням и увеличит урожайность. Но прививание нельзя проводить одновременно с обрезкой. Эти работы лучше отложить до конца июля – начала августа. Как и от чего прививать абрикос, можно подробно узнать по ссылке.

Осень

Осенью настает время сбалансировать количество лиственных и плодовых веток дерева. Плодоносные истощают абрикос быстрее, поэтому их нужно периодически прореживать. Пускай это сокращает урожайность, зато продлевает растению жизнь. Удалять следует те ветки, которые плодоносят уже 3-5 лет. После этого их урожайность начинает падать, поэтому одну такую ветку в год можно срезать.

Важный нюанс – осенняя обрезка подходит лишь ранним сортам абрикоса. Поздние сорта можно обрезать только весной.

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