Как привить абрикос летом: зачем это нужно и какое растение выбрать

Прививка – вегетативный способ размножения, повышающий урожайность и выносливость теплолюбивых деревьев. Абрикос довольно капризный и часто погибает при неблагоприятных погодных условиях, поэтому традиционно процедуру проводят осенью, весной или летом.

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Опытные садоводы уверены, что лучшим периодом для прививки будет конец июля и начало августа. Как правильно привить абрикос и какое растение выбрать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем прививать абрикос

Есть пять основных причин сделать абрикосовую прививку:

Процедура поможет ускорить сроки плодоношения. В разы повышается выносливость культуры к климатическим условиям: морозам или холодным ветрам. Прививка снижает риск развития болезней. Перекрестное опыление поможет получить больший урожай. Таким образом можно вырастить несколько сортов одной культуры, которые будут отличаться временем плодоношения и вкусовыми качествами.

Почему следует прививать абрикосы в августе

Августовская прививка особенно полезна, ведь у дерева будет время, чтобы набраться сил и получить необходимые питательные вещества перед зимой.

Черенок при этом прививается мгновенно, нет необходимости хранить его всю зиму.

В большинстве случаев августовское привитие проходит успешно, но если сделать это с первого раза не удалось, у садоводов останется время, чтобы сделать еще одну попытку.

Какое дерево выбрать

Дикий или окультуренный абрикос

Дикий или окультуренный абрикос даст наилучшие результаты после прививки. Это позволит не только повысить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, но и защитит дерево от болезней и вредителей. Дикорастущие абрикосы не дают корневой поросли.

Дикая слива

Риск отторжения при сочетании абрикоса с дикой вишней достаточно невысокий. Это идеальный вариант для почв, имеющих повышенный уровень pH. Прививка абрикоса к выносливой дичке позволит выдержать весенние колебания температур.

Персик

Персиковая привой подарит невероятно вкусный урожай сладких и сочных плодов, однако следует учесть климатические условия. В холодных регионах деревья могут не прижиться.

Вишня

Вишневый привой в разы повысит выносливость к холодам, а плоды можно будет собирать уже через несколько лет, однако есть и минусы. Дерево может не выдержать нагрузки и ломаться. Как вариант, садоводы советуют приобрести подпорки или миксовать привои: сначала привить к вишне сливу, а затем – абрикос.

Основные правила летней прививки

В качестве привоя нужно выбрать сильную крепкую ветвь с листьями. Для работы следует подготовить:

острый секатор или нож;

садовый вар;

изоленту.

Срежьте на абрикосе верхнюю почку. Поврежденное место необходимо сразу обработать садовым варом, чтобы снизить вероятность попадания вредителей и инфекции. Чтобы уменьшить расход полезных веществ и ускорить процесс сращивания, удалите все листья из ветки, но обязательно оставьте на ней ножки. Произведите острым ножом или секатором горизонтальный срез на абрикосе. Обработайте его водой или препаратом для ускорения сращивания. Срежьте кончик на привое и выточите его в форме клина. Привой должен быть ровным. Установите черенок в абрикос на максимальную глубину. Обмотайте место изолентой.

Как понять, что привой не прижился

Подождите несколько недель после прививки. Если ветка начала темнеть и засыхать – привой не прижился. Обратите внимание на дезинфекцию абрикоса и повторите процедуру.

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