Как привить абрикос летом: зачем это нужно и какое растение выбрать
Прививка – вегетативный способ размножения, повышающий урожайность и выносливость теплолюбивых деревьев. Абрикос довольно капризный и часто погибает при неблагоприятных погодных условиях, поэтому традиционно процедуру проводят осенью, весной или летом.
Опытные садоводы уверены, что лучшим периодом для прививки будет конец июля и начало августа. Как правильно привить абрикос и какое растение выбрать – читайте в материале OBOZREVATEL.
Зачем прививать абрикос
Есть пять основных причин сделать абрикосовую прививку:
- Процедура поможет ускорить сроки плодоношения.
- В разы повышается выносливость культуры к климатическим условиям: морозам или холодным ветрам.
- Прививка снижает риск развития болезней.
- Перекрестное опыление поможет получить больший урожай.
- Таким образом можно вырастить несколько сортов одной культуры, которые будут отличаться временем плодоношения и вкусовыми качествами.
Почему следует прививать абрикосы в августе
Августовская прививка особенно полезна, ведь у дерева будет время, чтобы набраться сил и получить необходимые питательные вещества перед зимой.
Черенок при этом прививается мгновенно, нет необходимости хранить его всю зиму.
В большинстве случаев августовское привитие проходит успешно, но если сделать это с первого раза не удалось, у садоводов останется время, чтобы сделать еще одну попытку.
Какое дерево выбрать
Дикий или окультуренный абрикос
Дикий или окультуренный абрикос даст наилучшие результаты после прививки. Это позволит не только повысить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, но и защитит дерево от болезней и вредителей. Дикорастущие абрикосы не дают корневой поросли.
Дикая слива
Риск отторжения при сочетании абрикоса с дикой вишней достаточно невысокий. Это идеальный вариант для почв, имеющих повышенный уровень pH. Прививка абрикоса к выносливой дичке позволит выдержать весенние колебания температур.
Персик
Персиковая привой подарит невероятно вкусный урожай сладких и сочных плодов, однако следует учесть климатические условия. В холодных регионах деревья могут не прижиться.
Вишня
Вишневый привой в разы повысит выносливость к холодам, а плоды можно будет собирать уже через несколько лет, однако есть и минусы. Дерево может не выдержать нагрузки и ломаться. Как вариант, садоводы советуют приобрести подпорки или миксовать привои: сначала привить к вишне сливу, а затем – абрикос.
Основные правила летней прививки
В качестве привоя нужно выбрать сильную крепкую ветвь с листьями. Для работы следует подготовить:
- острый секатор или нож;
- садовый вар;
- изоленту.
- Срежьте на абрикосе верхнюю почку. Поврежденное место необходимо сразу обработать садовым варом, чтобы снизить вероятность попадания вредителей и инфекции.
- Чтобы уменьшить расход полезных веществ и ускорить процесс сращивания, удалите все листья из ветки, но обязательно оставьте на ней ножки.
- Произведите острым ножом или секатором горизонтальный срез на абрикосе. Обработайте его водой или препаратом для ускорения сращивания.
- Срежьте кончик на привое и выточите его в форме клина. Привой должен быть ровным.
- Установите черенок в абрикос на максимальную глубину.
- Обмотайте место изолентой.
Как понять, что привой не прижился
Подождите несколько недель после прививки. Если ветка начала темнеть и засыхать – привой не прижился. Обратите внимание на дезинфекцию абрикоса и повторите процедуру.
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