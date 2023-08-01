Внимание на листья: что нужно сделать со смородиной после сбора урожая

Сезон сбора урожая в разгаре, и после того как кусты порадовали вкусными и сочными ягодами, некоторые огородники обычно забывают об уходе за ними до следующей весны. Смородине, например, действительно нужен отдых после плодоношения, однако если оставить на ней старые ветки и не обращать внимание на вредителей – в следующем году с урожаем могут возникнуть проблемы.

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Важно позаботиться о смородине в конце лета. Что нужно сделать с кустами они после сбора ягод и почему нужно обратить внимание на листья – читайте в материале OBOZREVATEL.

Смородина после сбора ягод

Обратить внимание следует не только на листья, но и состояние грядки. Истощенная почва не будет давать кустам необходимых питательных веществ.

После сбора урожая нужно:

обработать смородину от болезней и вредителей;

обрезать больные и старые ветки;

сделать подкормку.

В первую очередь нужно осмотреть листья на наличие вредителей. Если вовремя не обнаружить пораженные участки, насекомые могут испортить весь куст.

Правила обрезки

Сразу после плодоношения опытные огородники советуют провести обрезку кустов смородины. Для этого следует использовать качественный секатор. Основная причина необходимости обрезки состоит в том, что после трехлетнего возраста побеги начинают хуже плодоносить.

Основную обрезку можно отложить до осени, когда листья опадут и срезать будет удобнее. Но старые, сухие и больные ветки лучше удалять после сбора урожая. Отличить старые побеги от молодых очень легко: старые имеют темно-коричневый корень и более толстую структуру, а молодые – более светлые и тонкие.

Чем подкормить

В конце лета смородине нужно восстановить силы. В ведро воды специалисты рекомендуют добавить 200 г золы, 1 ложку сульфата калия и 1 ложку суперфосфата. Под каждый куст нужно выливать по одному ведру такой подкормки.

Также следует разрыхлить почву, чтобы корневая система получила доступ к кислороду.

Кстати, в ягодах смородины содержится много витаминов и микроэлементов. Они полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а еще – повышают иммунитет, очищают кровь и расширяют сосуды. Как приготовить смородину с сахаром на зиму – читайте в материале.

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