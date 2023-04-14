Чтобы морковь была большой и ровной: чем подкормить и как правильно поливать

Морковь – неприхотливая культура, но чтобы получить щедрый и вкусный урожай, ее нужно подкармливать и правильно поливать. О пользе моркови известно издавна: она улучшает зрение, помогает восстановиться после простудных заболеваний, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, хорошо влияет на сосуды и обладает успокаивающими свойствами.

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Может показаться, что выращивать морковь очень просто: посеял, полил и жди урожая. На самом деле, чтобы получить сладкие и крупные плоды, культуре нужны удобрения. Какие именно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Прежде всего, нужно наладить режим полива. При недостаточном количестве влаги морковь вырастет твердой, сухой и горьковатой. Поливать грядки нужно обильно и регулярно.

Не следует забывать и о удобрениях. На первой стадии роста необходимо внести азотные удобрения для лучшего развития корневой системы. Получив полноценную подкормку, корни вырастут крепкими и здоровыми.

Но стоит быть осмотрительными – весной морковь не нуждается в удобрениях. Если подкармливать ее слишком часто и много, боковые корешки начнут срастаться, а сама морковь вырастет мелкой, ведь не будет места для развития.

Как только увидите, что первые листочки достаточно вытянулись и развились, можно внести фосфор и калий.

Также полезен следующий раствор:

10 л воды

1 л древесной золы

1 ст. л. мочевины.

Все ингредиенты смешиваем и вносим в качестве удобрения.

В июле огородники не рекомендуют подпитывать морковь азотными удобрениями.

Кстати, пырей пускает корни глубоко в почву и отбирает жизненные силы у огородных культур. В борьбе с пыреем можно обойтись и без химических гербицидов. Как искоренить вредное растение быстро, эффективно и даже обогатить почву – читайте в материале.

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