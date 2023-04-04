Как надолго избавиться от пырея на огороде: секреты дачников
Несмотря на то, что пырей считается лекарственной и кормовой культурой, огородники эту траву не любят. На участке она проявляет себя как сорняк и мешает выращивать урожай. Вот почему каждый, кто хочет выращивать овощи, должен знать, как бороться с пыреем.
OBOZREVATEL собрал несколько способов, как делать это правильно. Они помогут искоренить вредное растение быстро, эффективно и даже обогатить почву.
В чем вред пырея
Злаковая культура произрастает высотой до 1,5 метра и прикрывает солнце для невысоких огородных растений. При этом трава пускает корни на глубину от 5 до 15 см, отнимая жизненное пространство у соседей по грядкам. А после июня начинает образовывать клубни для зимовки.
Также пырей обладает высокой живучестью и при срезке быстро выпускает новые побеги. Достаточно всего одной точки роста на корнях – проблема вернется в считанные дни.
Еще одно преимущество пырея, позволяющее ему доминировать над овощами, это устойчивость к заморозкам и засухе. Он начинает расти, когда еще лежит снег. В состав почвы при этом сорняк максимально неприхотлив.
Как бороться с пыреем
Существует несколько методов, позволяющих эффективно избавиться от вредного растения. И не все из них нуждаются в применении химических гербицидов.
Перекапывание
От корней пырея, а значит и самой травы, можно избавиться от механически. Для этого нужно регулярно полоть огород и перекапывать землю. Но перекапывание лучше производить вилами – этим инструментом легче доставать мощный корень пырея. Если же после такой обработки проблема вернется, растения будут молодыми и не укорененными и их можно будет легко выдернуть из земли.
При перекапывании с помощью лопаты землю с пыреем нужно на несколько дней оставить сушиться на солнце. Это уничтожит корни сорняков, в том числе поможет справиться с одуванчиком, лопухами и конским щавелем.
Мульчирование
Эта процедура приносит огороду массу пользы. Она предотвращает высыхание и выветривание почвы, а также блокирует доступ света ко всем растениям, которые покрывает слой мульчи. Следовательно, полезная культра продолжает получать свет, а остальные гибнут естественным образом. В качестве мульчи можно использовать хвою, солому, древесные опилки и т.д.
Высадка сидератов
Растения-сидераты помогают решить многие проблемы на огороде. В частности, они делают почву богаче питательными веществами и вытесняют сорняки. К сидератам, в частности, относятся:
- овес;
- гречиха;
- рапс;
- озимая рожь;
- горох;
- клевер.
Эти растения высевают на свободных участках огорода, например между грядками или на отдыхающих грядках, а затем, когда они еще не успели созреть (вскоре после цветения), вспахивают и смешивают с землей. Это вытесняет нежелательные растения и обогащает землю через природное перегнивание зеленой массы.
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