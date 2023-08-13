Чтобы избежать мягкости и гнили: когда нужно собирать тыквы

Тыквы – один из самых интересных и простых овощей для выращивания на огороде. Хитрость состоит в том, чтобы вовремя снять их с лозы. Сделать это нужно до того, как они станут смягчать и подгнивать. Но и не слишком рано.

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OBOZREVATEL рассказывает, как распознать, когда пора собирать тыквы. И как их правильно срезать и хранить, чтобы урожай не портился.

Когда пора собирать тыквы

Обычно плоды этого растения созревают в сентябре-октябре. Это зависит от климата, погоды и сорта. В общем распознать созревшую тыкву можно по четырем признакам.

По времени созревания

Обычно плодам тыквы нужно от 90 до 120 дней с момента посева, чтобы полностью созреть. Хотя гигантские сорта могут потратить на это до 150 дней. Главное, чтобы растение успело пройти этот путь до наступления осенних заморозков.

По цвету

Цвет плодов является наиболее очевидным признаком того, что тыквы готовы к уборке урожая. Когда они приобретут оттенок, указывающий на зрелость конкретного сорта (а это может быть оранжевый, желтый, красный и даже синий), урожай можно снимать. Свериться можно с фото на упаковке семян.

По состоянию кожуры

По мере созревания тыквы ее кожура твердеет и становится блестящей. Ее должно быть трудно проткнуть ногтем. Если вы можете вонзить ногти в мякоть, значит плод еще не готов и должен побыть некоторое время на растении.

По состоянию стебля

Стебель тыквы со временем меняет цвет с зеленого на коричневый. Если он потемнел и одеревенел, а место, где плод крепится к растению, сморщилось и подсохло, значит, можно собирать урожай. Дополнительным тестом может стать постукивание по плодам. Если они издают глухой звук в ответ на похлопывание рукой, это еще один признак того, что пришло время.

Как собирать тыквы

Уборка тыквы зависит от размера плодов. Самые мелкие сорта можно срезать, когда они созреют до окончательного цвета, а их кожура затвердеет. Когда речь идет о крупных плодах, здесь лучше ориентироваться на состояние стебля.

Всегда обрезайте тыкву как можно ближе к лозе. Плод должен иметь максимально длинный хвостик. Он убережет мякоть от преждевременного загнивания.

Если прогноз погоды обещает заморозки, то урожай придется снимать досрочно. В таком случае соберите полузрелые тыквы и занесите их в теплое, хорошо проветриваемое помещение, например, в сарай, гараж или теплицу. А когда погода наладится и выглянет солнце, вынесите плоды и положите под лучи. Время от времени переворачивайте их. Это поможет тыкве созреть самостоятельно.

Как хранить урожай тыквы

Полностью спелые тыквы можно хранить от 3 до 4 месяцев. Идеальный температурный режим для них – от 10 до 15 градусов по Цельсию. Влажность при этом должна составлять 50–70%. Разложите их в один слой на полу или на полке, убедившись, что они не касаются друг друга. Проверяйте их каждую неделю или раз в две недели, чтобы убедиться, что они не начали гнить.

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