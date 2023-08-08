Что сделать, чтобы чеснок лежал до следующего лета: правила хранения

Чеснок нельзя назвать основным овощем в нашем рационе, но без него невозможно представить рецепты множества блюд. Он придает им особый вкус и остроту. Это растение используется во множестве национальных кухонь и культивируется по всему миру. Поскольку он достаточно прост в уходе, подходит и для самостоятельного выращивания. Но в таком случае нужно знать, как сохранить чеснок зимой.

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В ненадлежащих условиях овощ достаточно быстро прорастает и портится. И при этом теряет значительную часть своей пользы. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно хранить чеснок, чтобы он оставался пригодным для использования всю зиму.

Переберите урожай

Едва собрав урожай чеснока, переберите все выкопанные головки. Некачественные и испорченные придется выбросить. Также важно отобрать самые качественные – они пойдут на семена в следующем сезоне.

Не очищайте головки

Комочки земли и налипшие на чеснок листья или трава дополнительно защищают их от высыхания. Потому очищать их не стоит. Также важно не удалять ботву – в ней содержится немало питательных веществ, которые постепенно окажутся в головках. Кроме того, хвостик из стебля делает чеснок более стойким для хранения, предохраняет его от досрочного высыхания.

Избегайте высокой влажности

При хранении во влажной среде чеснок быстро прорастет и испортится. Поэтому хранить урожай, равно как и приобретенный в магазине овощ, в холодильнике – плохая идея. Выбирайте помещение, в котором постоянно удерживается сухая атмосфера.

Правильно выбирайте температуру

Еще один важный показатель – это температура воздуха. Лучше всего чеснок хранится при 12-15 градусах по Цельсию. Важно, чтобы эта температура была постоянной. Также следует избегать попадания на овощ света.

Подберите подходящую тару

Хранить чеснок нужно в свободно пропускающих воздух емкостях. Подойдут плетеные корзины, сетки или полотняные мешки, подвешенные так, чтобы воздух проникал в них со всех сторон. Категорически не подходит овощу хранение в любых пластиковых контейнерах или пакетах.

Позаботьтесь о защите от грибков и бактерий

В разложенном на хранение чесноке может развиваться грибок. Защитить овощи от этого могут некоторые ароматические травы. Положите между головками веточки мяты, шалфея или котовника. Они будут выделять защитные фитонциды.

Периодически перебирайте чеснок

Даже если сделать все правильно, разложенный на хранение чеснок может начать портиться. В таком случае важно своевременно выбрасывать испорченные овощи, ведь они могут заражать соседние головки. Потому урожай периодически нужно перебирать.

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