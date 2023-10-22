Чтобы иметь свежую зелень весь год: как вырастить руколу на подоконнике

Зимой любителям свежей зелени приходится прилично тратиться на любимый продукт. А зря. Многие виды съедобных трав можно вырастить самостоятельно у себя на подоконнике, купив за скромные деньги пакетик семян. Например, справиться с руколой можно, не прилагая больших усилий.

OBOZ.UA рассказывает, как обустроить минигрядку руколы на окне. Опыт показывает, что придется следить за условиями, в которых будет расти зелень, но эта задача не слишком сложна.

Как можно использовать руколу

Однолетник семейства Капустных пришел к нам из Средиземноморья, где эта зелень приобрела популярность во всех местных национальных кухнях. Рукола имеет пряный вкус с горчичными нотками и очень хорошо подходит для разнообразных салатов.

Видео дня

Диетологи рекомендуют добавлять ее в свой рацион из-за высокого содержания в листьях витаминов (практически вся группа В, витамины С, А, К, Е, Т), а также фолиевой кислоты, калия, магния, цинка, железа, селена и других полезных веществ. Однако ее следует употреблять с осторожностью людям, страдающим подагрой, аллергией, гастритом и рядом других заболеваний.

Как выращивать руколу на подоконнике.

Некоторые любители домашнего выращивания зелени рекомендуют сделать для руколы специальную смесь стандартного грунта с песком, продезинфицировать ее, прокалив в духовке, а также подготовить землю к высадке зелени, добавив препараты с полезными бактериями. Конечно, можно потратить время и на все эти процедуры – это способно несколько увеличить урожай зелени. Но на самом деле растение хорошо чувствует себя и в универсальной почвосмеси, которую можно приобрести в любом цветочном магазине.

По желанию можно время от времени добавлять в воду для полива руколы немного удобрений. Тогда обратите внимание, чтобы они были богаты азотом, фосфором и калием – именно эти элементы нужны растению больше всего.

Солнечного света рукола требует достаточно много, ведь происходит из южных регионов. Минимум, который необходимо ей обеспечить, – это 5 часов прямых солнечных лучей ежедневно и 12 часов света в целом. Поэтому зимой ставить горшок с руколой лучше на южный подоконник. Подойдет также восточный. Такого света растению будет достаточно, чтобы вырастить здоровые сочные листья. Но лучше оборудовать место, где вы выращиваете руколу, фитолампами, чтобы искусственно увеличить для нее продолжительность светового дня.

При поливе растения важно не допускать пересыхания почвы, это может сильно повредить корням. Но и заливать руколу не стоит. Подливайте ее, как только просохнет верхний слой земли, внося умеренное количество воды.

Что касается температурного режима, то рукола хорошо чувствует себя в диапазоне от 10 до 25 градусов тепла. То есть обычной температуры в отапливаемом помещении зимой ей будет вполне достаточно.

Если вы планируете выращивать листья руколы до полной спелости, урожай можно будет собирать примерно через 2 месяца после посева. В таком случае лучше высеивать растение в несколько горшков с перерывом в неделю или две, чтобы иметь свежую зелень всю зиму. Но эту траву хорошо употреблять также в виде микрогрина. В таком случае семена можно просто выложить на влажные бумажные полотенца и снять урожай уже через неделю.

OBOZ.UA ранее рассказывал подробнее о том, как правильно выращивать дома микрогрин и какие растения для этого подходят.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.