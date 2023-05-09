Что такое микрогрин и какие виды лучше всего на вкус: инструкция, как посадить

Ростки съедобных растений издавна являются неотъемлемой частью азиатской кухни. Жители восточного континента заметили, что едва проращенные зерна приносят организму чуть ли не двойную пользу и обладают особым нежным вкусом. Сейчас этот ингредиент закрепился и в современной европейской кухне, получив название микрогрин.

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OBOZREVATEL рассказывает подробнее о пользе микрогрина. И о том, как вырастить его у себя на подоконнике, что достаточно просто и не требует навыков огородничества.

Чем полезен микрогрин

В момент, когда зернышко только пробивается из почвы, концентрация питательных веществ в молодом растении самая высокая. Оно только формируется и потому использует весь запас, который был в семенах. Именно в это время белки, витамины и минералы, содержащиеся в стебле, находятся в наиболее легкой для усвоения форме.

Что считается микрогрином

Лучше всего употреблять растения, стебли которых достигли всего нескольких сантиметров в высоту и сформировали всего 2-3 листика. Обычно проращивание семян до этой стадии занимает от 4 до 7 дней, в зависимости от культуры. А выращивать можно как традиционную зелень (руколу, разные салаты), так и зерновые и бобовые культуры (пшеница, соя) и даже овощи (свекла, капуста, редис).

Как выращивать микрогрин

Для того чтобы прорастить зерна съедобных растений, нужно взять любой материал, который может послужить субстратом – вату, многослойную марлю, бумажные полотенца, специальные маты из растительного волокна, обычную землю. Можно проращивать семена в банке или холщовом мешочке. Самый простой способ – приобрести готовый набор, включающий мини-теплицу, субстрат, пакет семян и инструкцию.

Чтобы вырастить микрогрин на вате, бумаге или матах из растительного волокна, необходимо расстелить субстрат на ровной поверхности, равномерно рассыпать по нему семена, хорошо пролить все водой, чтобы субстрат стал влажным, и ежедневно сбрызгивать его, чтобы поддерживать уровень увлажнения. Через несколько дней с такой импровизированной грядки можно собирать урожай. Аналогичным образом зерна проращиваются в земле.

В банке зерна проращиваются так – в тщательно вымытую банку на четверть объема засыпаются семена, которые заливают теплой водой, накрывают марлей и оставляют замачиваться на несколько часов, например, на ночь. Утром старую воду сливают, семена промывают и снова ставят под марлю. Процедуру промывки повторяют 2-3 раза в день.

Для выращивания зерен в полотне нужно промытое зерно засыпать в мешочек и дважды в день замачивать его в теплой воде примерно на минуту, а затем размещать таким образом, чтобы лишняя вода с него стекала, например, подвешивать. Через несколько минут мешочек нужно положить в любое удобное место. Идеальный вариант – хорошо освещенный подоконник.

Что можно выращивать, как микрогрин

Вот какие культуры подходят для проращивания дома.

Подсолнечник

Проращивать можно как очищенные нежареные семена, так и в шелухе, в таком случае они будут дольше прорастать – не 2-3 дня, а примерно неделю. Такие побеги содержат белок витамины А, В, С, К, Е, D, а также марганец, цинк, железо, кальций.

Свекла

Лучше всего высевать семена свеклы в землю или маты. Ростки будут готовы за 6-8 дней и обеспечат вашу диету витаминами А, С, Е и такими минералами, как калий и магний.

Пшеница

Проращенные побеги считаются готовыми к употреблению, когда белые корешки достигают длины зерна. А это примерно 3-4 дня после высева. Микрогрин пшеницы является мощным источником витаминов A, B, C и E, кальция, фосфора, железа, ниацина, тиамина и пантотеновой кислоты.

Кресс-салат

Эта листовая культура для проращивания требует много света, поэтому ее семена просто разбрасывают по земле или другому субстрату и не накрывают вообще или накрывают прозрачным парником. За 5-7 дней вы получите микрогрин, богатый витаминами А, В, С, К, кальцием, йодом, марганцем, железом и цинком.

Маш или бобы-мунг

Ростки этой бобовой культуры готовы к потреблению уже на 2-4 день. Проращивать их можно любым способом. Микрогрин маша содержит большое количество витаминов А, В, С, Е, К, кальция, магния, цинка, клетчатки и белка.

Капустные культуры

Капуста – один из самых полезных овощей, а ее побеги содержат усиленную дозу витаминов А, С, В, клетчатку, белок, железо, магний, кальций, калий. Чтобы получить готовый к употреблению продукт, потребуется 6-8 дней.

Люцерна

Чтобы получить в свой рацион микрогрин с витаминами А, Е и В, железом, кальцием, магнием, можно вырастить люцерну. Урожай можно собирать через 5-7 дней после высева.

Соя

Это растение обеспечит ваши блюда белком, витаминами A, B, C и K, а также фосфором, медью, калием, железом, марганцем и магнием. Содержит соевый микрогрин и ненасыщенные жирные кислоты и клетчатку. На проращивание уйдет 4-6 дней.

Как хранить и употреблять микрогрин

Срезанные побеги можно употреблять в пищу сразу после сбора, а можно хорошо высушить и хранить в холодильнике в любой закрытой таре. Так они будут оставаться пригодными к употреблению в течение недели.

Помимо добавления в салаты, микрогрин также можно использовать для приготовления смузи. Его также тушат с мясом или овощами, как ростки сои, или слегка обжаривают и используют в дополнение к обычным гарнирам.

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