Есть всего 20 секунд: головоломка, которая по силам только людям с идеальным зрением

Впереди еще месяц лета, а это все еще немало времени для пляжного отдыха и вместе с тем достаточно далеко до начала учебного года. Но нет неудачного времени для того, чтобы немного размять мозг с помощью какой-нибудь головоломки.

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Такой, например, как картинка-загадка от издания Metro. Задача для зрителя состоит в том, чтобы за 20 секунд среди множества слов beach ("пляж") найти одно teach ("учить").

Итак, если вы хотите войти в круг наиболее внимательных и наблюдательных, поставьте таймер именно на этот отрезок времени и внимательно посмотрите на картинку. Она разработана таким образом, чтобы шрифт и сочетание цветов как следует запутывали зрителя. Поэтому задача на самом деле сложнее, чем кажется.

Опытные любители головоломок утверждают, что есть два подхода к решению задач такого типа. Первый – это попытаться оценить картинку в целом и найти на ней выбивающийся из общего паттерна элемент. Второй – быстро пробежаться глазами по всем столбцам или строкам в поисках нужного слова.

В любом случае, вы задействуете механизмы мозга, ответственные за внимание и анализ визуальной информации. А это, как говорят врачи, очень полезно для поддержания мозговой активности и профилактики деменции. И ежедневные упражнения с похожими головоломками способны принести настоящую пользу.

Если вы не нашли правильный ответ, на помощь придет подсказка. Необходимое слово отмечено на рисунке ниже.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку со странным домом среди десятков типичных.

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