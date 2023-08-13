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Есть всего 20 секунд: головоломка, которая по силам только людям с идеальным зрением

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
243
Есть всего 20 секунд: головоломка, которая по силам только людям с идеальным зрением

Впереди еще месяц лета, а это все еще немало времени для пляжного отдыха и вместе с тем достаточно далеко до начала учебного года. Но нет неудачного времени для того, чтобы немного размять мозг с помощью какой-нибудь головоломки.

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Такой, например, как картинка-загадка от издания Metro. Задача для зрителя состоит в том, чтобы за 20 секунд среди множества слов beach ("пляж") найти одно teach ("учить").

Итак, если вы хотите войти в круг наиболее внимательных и наблюдательных, поставьте таймер именно на этот отрезок времени и внимательно посмотрите на картинку. Она разработана таким образом, чтобы шрифт и сочетание цветов как следует запутывали зрителя. Поэтому задача на самом деле сложнее, чем кажется.

Есть всего 20 секунд: головоломка, которая по силам только людям с идеальным зрением

Опытные любители головоломок утверждают, что есть два подхода к решению задач такого типа. Первый – это попытаться оценить картинку в целом и найти на ней выбивающийся из общего паттерна элемент. Второй – быстро пробежаться глазами по всем столбцам или строкам в поисках нужного слова.

В любом случае, вы задействуете механизмы мозга, ответственные за внимание и анализ визуальной информации. А это, как говорят врачи, очень полезно для поддержания мозговой активности и профилактики деменции. И ежедневные упражнения с похожими головоломками способны принести настоящую пользу.

Если вы не нашли правильный ответ, на помощь придет подсказка. Необходимое слово отмечено на рисунке ниже.

Есть всего 20 секунд: головоломка, которая по силам только людям с идеальным зрением

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку со странным домом среди десятков типичных.

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