Что видят кошки, глядя в зеркало: ответ вас удивит

Наблюдая за котами, можно заметить, что они неравнодушно относятся к зеркалам. Реакция может быть разнообразной – от интереса к страху.

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Глядя в зеркало, коты принюхиваются к отражению, прикасаются к поверхности, а иногда даже начинают мяукать и царапать стекло. Откуда такой спектр эмоций – читайте в материале OBOZREVATEL.

Люди и животные воспринимают мир по-разному. Коты, глядя в зеркало, не понимают, что видят собственное отражение. Им обычно кажется, что перед ними – посторонний и чужак, поэтому они начинают активно изучать "неизвестный объект".

Доминирующие органы чувств у котов – обоняние и слух. Зеркало для них – продолжение существующего пространства, в котором они живут. Собственное отражение они воспринимают как пришедшего на их территорию чужого кота. Это нарушает их ощущение безопасности. Потому кот перед зеркалом может начать вести себя агрессивно и настороженно. Среди самых ярких проявлений – шипение, мяуканье, изогнутая осанка, напряженные мышцы, прижатый к телу хвост, приподнятая шерсть. Наблюдая, как собственное отражение в зеркале также приобретает агрессивные позы, кот может испытать страх.

Впоследствии, осознав, отсутствие запаха у "чужака", кот обычно успокаивается и теряет интерес к зеркалу. Молодым и игривым котам даже нравится проводить время, играя со своим отражением. Однако одностороннее общение со временем все же надоедает.

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