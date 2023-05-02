Что посадить на огороде, чтобы было мало работы: овощи и ягоды для ленивых

На даче так хочется отдыхать и наслаждаться природой и летом, а не с рассвета до ночи убиваться на грядках. Вместе с тем, желание иметь свежий салат из собственного огорода тоже никуда не денешь. К счастью, эти два, казалось бы, несовместимых пункта все же можно объединить. Для этого достаточно высадить на огороде культуры, не требующие тщательного ухода и защиты.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких культурах. Все, что им понадобится, это регулярный полив.

Бобовые

Бобовые культуры прекрасно растут без сложного ухода – достаточно просто вовремя посадить их. Можно даже не тратить время на строительство им опоры для вьющихся побегов. Просто разместите грядку возле забора или перил или натяните возле нее несколько бечевок. Но не забывайте своевременно снимать урожай. Если вы не будете собирать фасоль, бобы или другие культуры этого семейства, растение перестанет закладывать новые стручки.

Помидоры черри

В отличие от крупных помидоров, которые весьма подвержены разным болезням и нуждаются в тщательном уходе, гибридные черри не страдают от этой проблемы. Их можно выращивать в саду или контейнерах, подвязывать на столбики или оставить как есть. Дополнительный бонус – мелкие плоды не придется даже нарезать для салата.

Чеснок

Этот овощ не страдает от излишнего внимания вредителей. Все, что ему понадобится, это периодический полив. А урожай потом можно будет использовать в блюдах всю зиму, ведь чеснок хорошо сохраняется.

Листовая зелень

Разнообразные салаты, руккола, шпинат, кейл и т.д. растут на приусадебном участке, как сорняки – практически сами по себе. Главное – не забывать их поливать. Можно также время от времени вносить удобрения. И самое главное, это периодически срезать свежие листья с растения в салат. Чем чаще подрезают эти овощи, тем больше и дольше они родят.

Острые перцы

Мелкие острые сорта перца легче выращивать, чем их сладких собратьев. Растения обладают большой урожайностью, а овощи можно собирать на любой стадии созревания. К тому же острые сорта можно не поливать. Чем меньше они получат воды и больше солнца, тем острее будут. Единственный уход, который им может понадобиться – это подвязка, если урожай будет большим.

Травы

Ароматические травы подойдут, как для салатов, так и для чаев, а выращивать их удивительно легко. Главное правило: однолетние виды (базилик, укроп, кинза) требуют больше воды, чем двухлетние или многолетние. Плюс таких растений в том, что они распространяют вокруг себя отличный аромат. И чем больше вы будете их обрезать, тем пышнее они разрастутся.

Плодовые кусты

Малина, смородина, крыжовник требуют гораздо меньше внимания, чем, например, клубника. Но все же за ними следует следить, ведь они могут болеть. Тогда их придется обработать от инфекции или вредителя. Но это выносливые кусты, которые восстанавливаются довольно быстро.

Тыквенные

Тыквы, кабачки, цуккини, патиссоны достаточно неприхотливые в уходе овощи. Все, что им нужно, это полив раз в несколько дней. Зато вариантов блюд с такими ингредиентами у вас будет целая куча. К тому же из них можно делать вкусные закрутки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какого соседства растений на огороде лучше избегать, чтобы не испортить урожай.

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