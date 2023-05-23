Что сделать с малиной, чтобы были ведра урожая: летние лайфхаки

Вкусная и сладкая малина – источник полезных витаминов и микроэлементов. Она содержит огромную дозу витамина С, потому незаменима для укрепления иммунитета. Витамины группы B, РР, а также бета-ситостерин помогают при болезнях почек, проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и малокровии.

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Вырастить малину на грядке не трудно, это не слишком прихотливая культура. Однако не стоит забывать о подкормках. Что сделать с малиной, чтобы были ведра урожая – читайте в материале OBOZREVATEL.

После цветения необходимо оградить малину от вредителей, которые могут губительно повлиять на качество и количество ягод. Специалисты советуют использовать биопрепараты против малиновых долгоносиков и клещей.

Кроме того, малине требуется обильный, а главное – регулярный полив. Именно от достаточного количества влаги в почве будет зависеть урожай. Потому нельзя допускать засухи на грядке с малиной.

Пожелтевшие листья в начале лета могут удивить и огорчить. Если вы заметили, что листья малины слишком рано желтеют – это может быть признаком нехватки железа. Исправить ситуацию поможет раствор купороса. В 10 л воды добавляем 1 чайную ложку железного купороса и делаем корневую подкормку.

Кстати, не последнюю роль играет правильное соседство. Малину не рекомендуют сажать возле вишни. Последняя будет угнетать рост кустов и уменьшать время плодоношения. Нельзя сажать малину рядом с клубникой – єти ягоды имеют склонность к общим болезням. Какие деревья, цветы, ягоды и растения станут плохими соседями для малины – читайте в материале.

После цветения кустам понадобится калий и фосфор, поэтому можно подпитать почву соответствующими удобрениями.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем нельзя подкармливать малину.

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