Что посадить возле клубники: урожай резко увеличится

Клубника – садовая ягода, с которой мы ассоциируем приход лета. И которую довольно несложно вырастить на своем участке. Особенно если знать секреты правильного соседства.

Поэтому OBOZ.UA поинтересовался секретами опытных огородников, с какими растениями лучше садить рядом клубнику. И рассказывает все основные советы на этот счет.

Лучше всего возле грядки с ягодой размещать лук и чеснок, бобовые, разнообразную зелень и некоторые корнеплоды. Лук и чеснок станут прекрасной защитой от различных вредителей и болезней. В частности от опасного фитофтороза. А еще эти виды насыщают почву азотом, без которого не получить хороший урожай ягоды.

Так же вносят азот в землю разные бобовые культуры – горох, фасоль, соя, чечевица, бобы. Но при таком соседстве придется более тщательно следить за ростом сорняков, ведь они тоже хорошо чувствуют себя на богатых азотом участках.

Такая зелень, как шпинат, щавель, различные салаты, базилик или руккола не имеют общих с клубникой вредителей и болезней, так что станут для ягоды безопасными соседями. Более того, зелень помогает кустам интенсивнее расти и выпускать усы.

Что касается корнеплодов, то лучше всего высаживать возле грядки с клубникой петрушку. Ее запах будет отпугивать улиток и слизней. А свекла, редька и редис, если посадить их примерно в 50 см от ягоды, будут стимулировать ее рост и созревание. Зато картофелю возле клубники не место, все из-за склонности обоих растений к фитофторозу.

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