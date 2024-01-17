Как сделать, чтобы клубника дала двойной урожай: простые хитрости

Клубника – это полезная и сочная ягода, которую хозяева выбирают для посадки. Важно создать благоприятные условия для ее роста и развития. Например, высаживать саженцы в открытую почву нужно только тогда, когда температура будет не менее 10-15 градусов по Цельсию.

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Но есть еще много факторов, влияющих на плодоношение растения. OBOZ.UA нашел простые хитрости, которые помогут получить двойной урожай.

Почва

Для клубники важно обеспечить рыхлую почву, чтобы она могла получать питательные вещества и "свободно" чувствовать себя в земле. Чаще всего как разрыхлитель применяют обычный песок или песчано-гравийную смесь. Обработайте необходимый участок, чтобы обеспечить соответствующие условия для роста.

Вредители и болезни

Обработайте клубнику специальным средством, чтобы защитить ее от насекомых и различных болезней. Вы можете купить его в магазине или сделать раствор из бордоской смеси и медного купороса.

Размешайте 1% раствор бордоской смеси в 10 литрах воды, добавьте 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести. Опрыскайте саженцы.

Удобрения

Весной растение нуждается в азоте, поэтому нужно обеспечить его необходимыми питательными веществами. Для этого купите специальное удобрение в магазине и следуя инструкции, внесите подкормку.

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