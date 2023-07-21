Что посадить на огороде, чтобы отпугнуть колорадских жуков: простые варианты

Колорадские жуки размножаются очень быстро, поэтому бороться с ними нужно эффективно и своевременно. Чаще всего вредители атакуют картофель, но затем переходят и на другие культуры: помидоры, перец, баклажаны.

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Часто огородники избегают использования химических препаратов, считая, что те будут негативно влиять на урожай. Альтернативным при этом является механический способ борьбы с вредителями: их вручную встряхивают с поверхностей, а затем уничтожают. Можно также посадить на грядке растения, которые будут отпугивать колорадских жуков. OBOZREVATEL рассказывает, как обустроить грядку, чтобы вредители не портили картошку.

Кориандр

Кориандр – не только ароматная приправа, но и естественный враг колорадских жуков. Растение обладает выраженным ароматом, который вредители не переносят.

Бархатцы

Бархатцы станут украшением клумбы и сада, а еще – отвадят жуков от грядки. Опытные огородники часто сажают эти цветы по периметру роста картофеля или даже в междурядьях. Однако обратите внимание, что нельзя высаживать слишком много бархатцев – они способны забирать полезные вещества и влагу из почвы.

Тимьян

Тимьян будет отпугивать не только колорадских жуков, но и капустную совку, весеннюю муху, белокрылок, томатного бражника и рапсового билана. Он быстро разрастается, создавая плотное "ковровое" цветение. Тимьян, кстати, используют и в народной медицине. Растение обладает антисептическими, бактерицидными, успокаивающими свойствами и способствует заживлению ран.

Лук и чеснок

Лук и чеснок выделяют особые вещества – фитонициды, которые помогут бороться с колорадскими жуками и их личинками. Приятный бонус – эти культуры снижают риск развития фитофтороза.

Хрен

Хрен – не очень приятный сосед для большинства культур, но не для картофеля. Он будет эффективно отпугивать колорадских жуков.

Главная проблема состоит в том, что хрен буквально оккупирует участки, оплетает корнями все свободное пространство и "выживает" соседей. Обычная перекопка поможет мало, хрен настолько живуч, что способен возродиться даже из малейшего корневого остатка. Как правильно выращивать хрен и почему иногда нужно очищать грядки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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