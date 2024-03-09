Что посадить на даче новичку: овощи, которые проще всего вырастить

Выращивание овощей – замечательное хобби. И совсем не обязательно сразу пробовать вырастить запас овощей на всю зиму. Для мотивации и интереса можно начать с нескольких легких в уходе за культурами.

Что посадить подскажут опытные огородники. OBOZ.UA поинтересовался, какие культуры они советуют попробовать тем, кто хочет летом вырастить овощи на салаты и супы самостоятельно. Вот какой список предложили эксперты и какие советы дали.

Редис

Наверное, самый легкий для выращивания овощ – это редис. Он же поспевает раньше всех. Редис сеют в неглубокие, примерно в 1 см, борозды. Шаг между этими бороздами должен составлять 30 см. Заверните семена землей и регулярно поливайте. Всего через 4-5 недель можно будет убирать урожай. Если хотите, можете засеять редис в несколько волн с перерывом в 10-15 дней, тогда у вас будет свежий овощ на столе в течение длительного времени.

Горох

Эта бобовая культура достаточно устойчива к холодной погоде, поэтому хорошо выдержит посев в конце марта. Желательно выбирать для этого время, когда ночные заморозки уже прекращаются. Перекопайте грядку, чтобы земля на ней была рыхлая, и сделайте борозды глубиной 2-3 см. Заложите в эти борозды горошины на расстоянии примерно 5 см друг от друга и засыпьте землей. Убедитесь, что растения получают достаточно солнечного света и не забудьте установить опоры, чтобы горох мог виться по ним, когда начнет расти.

Шпинат

Этот листовой овощ тоже не боится весенней прохлады, потому его можно сеять уже в марте. Рядки на грядке для шпината заготовьте на расстоянии 15 см друг от друга и засейте туда семена культуры. Засыпьте борозду землей и хорошо утрамбуйте, чтобы семена имели хороший контакт с почвой. Через несколько дней шпинат должен прорасти, а за считанные недели вы уже будете собирать свой первый урожай.

Салат

Различные виды салата можно выращивать из семян или рассады. Если выберете первый способ, закладывайте семена прямо в грунт рядами на расстоянии 30 см друг от друга. Засыпать его нужно тонким примерно в 0,5 см слоем земли. Тем, кто остановится на рассаде, рекомендуют вкапывать ее на ту же глубину с расстоянием от 20 до 30 см между кустиками. Для лучшего роста держите почву на грядке влажной.

Картофель

Середина марта — удачное время для посадки ранних сортов картофеля, его можно будет собирать молодым уже в середине лета. Чтобы получить урожай, перекопайте грядку на солнце и выкопайте борозды 12-15 см в глубину. На расстоянии 30 см друг от друга заложите четвертинки посевного картофеля. Убедитесь, что на каждой есть "глазок", то есть почка. Засыпьте борозды на 10 см и добавляйте больше земли по мере роста кустов, чтобы прикорневая часть всегда была окучена.

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