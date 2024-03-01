Как ускорить проращивание рассады: три способа

Для выращивания рассады нужно разное количество времени – в зависимости от культуры. Одни семена дают ростки уже через несколько дней, другим нужно до 3 недель, чтобы пробиться из земли. Но можно ли сократить этот достаточно продолжительный срок?

Специалисты по огородничеству говорят, что полив специальными средствами может ускорить прорастание рассады. OBOZ.UA собрал несколько соответствующих советов.

Триходермин

Раствор на основе триходермы является отличным активатором роста у растений. Он также способен защитить молодое растение от заболеваний, вызванных возбудителями грибкового происхождения. Чтобы приготовить раствор для полива рассады нужно взять всего несколько капель средства на литр воды. Более точную дозировку подскажет инструкция.

Лимонная кислота

Лимонная кислота защитит рассаду от плесени и бактерий, которые могут атаковать ее во время проращивания в парниковых условиях. В ней можно замочить семена перед закладкой в землю. Для этого берут 1 чайную ложку средства на литр воды. В качестве активатора роста она используется в концентрации 2 грамма на литр воды. Ею можно поливать как землю до появления всходов, так и молодые растения.

Магниевая селитра

Для эффективного развития всходам нужен магний. Он увеличивает устойчивость растений к неблагоприятным условиям и помогает увеличить урожайность. Вещество можно найти в магниевой селитре. Для полива рассады достаточно будет 2-3 грамма средства на литр воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы рассада не вытягивалась, а росла в ширину.

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