Когда нужно собирать разные сорта яблок: объяснение

Осень – время сбора урожая яблок. Срывать плоды следует с учетом температурных показателей и погодных условий. Если сентябрь оказался довольно холодным, не надо ждать губительных для плодов заморозков – даже недозрелые яблоки нужно срывать раньше.

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Поздние же сорта, хотя и не боятся первых заморозков, однако от перемерзания могут начать портиться. Это негативно повлияет на сорта длительного хранения, поэтому к уборке урожая следует подходить со всей ответственностью. OBOZREVATEL публикует лучшие советы по сбору разных сортов яблок.

Когда созревают яблоки

Опытные садоводы делят сорта яблок на три большие категории:

Летние – созревают в августе, непригодны для длительного хранения, поэтому употреблять их нужно сразу. Из них изготовляют соки, компоты, варенье или же сушат на зиму для узваров. Осенние – созревают в конце августа и сентябре. Могут храниться в прохладном помещении до четырех месяцев. Зимние – созревают в конце сентября – начале октября. Подходят для длительного хранения (при правильных условиях – вплоть до весны). Вкусовые свойства приобретают в процессе хранения.

Как определить, созрели ли яблоки

Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание.

Нажмите на кожуру – если вмятины нет, яблоко еще не созрело. Если осталось незначительное углубление, можно собирать урожай.

Обратите внимание на внешние признаки. Созревшие яблоки яркие, имеют белую или кремовую мякоть, без червоточины, размер соответствует сорту.

И, конечно же, попробуйте яблоки на вкусс. Спелые плоды обладают насыщенным, не слишком кислым сортовым вкусом и легко разрезаются на части.

Можно провести эксперимент: в емкость наливаем 1 л дистиллированной воды и добавляем 4 г йодистого калия. Разрезаем яблоко пополам и погружаем в раствор. Если яблоко посередине приобретает синеватый оттенок – оно незрелое, в нем слишком много крахмала. Желтая середина и слегка голубой край свидетельствуют о спелости плода. Если голубого цвета вообще нет – плод перезрел.

Правила сбора яблок

Собирать яблоки лучше в обеденное время, когда высохнет влага после ночи.

Начинать следует с южной стороны дерева – там плоды созревают быстрее. Сначала соберите яблоки с земли, затем сорвите с нижних веток и только тогда приступайте к верхним – так вы уменьшите количество упавших плодов.

Срывайте яблоки, обхватив их рукой и нажимая на черешок указательным пальцем. Складывать плоды лучше всего в плетеные корзины. Если корзин нет, можно взять ведра, предварительно выстелив их изнутри плотной тканью или мешковиной. Подгнившие плоды кладите отдельно от здоровых.

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