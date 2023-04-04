Что положить в кухонные шкафчики, чтобы приятно пахло: простой и дешевый лайфхак

Кухня – место в доме, где чаще всего появляются неприятные запахи. Причин множество: плохая вентиляция, испорченные продукты, чрезмерная влажность, плесень и т.д. Иногда хозяева долго ищут источник резкой вони, даже не подозревая, что причина может скрываться в обычных шкафчиках.

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Конечно, легче предотвратить появление неприятного запаха, чем пытаться от него избавиться. Что положить в кухонные шкафчики, чтобы приятно пахло, разбирался OBOZREVATEL.

Эксперты по уборке рекомендуют использовать ароматические саше. Их можно изготовить дома своими руками. В небольшие мешочки (можно марлевые) кладут наполнители – сухие травы. Лучше взять:

лаванду

гвоздику

душицу

мелиссу

чабрец

Сначала в шкафчике следует тщательно убрать, очистив полки от грязи и пыли. Специи и крупы нужно положить в отдельные закрытые контейнеры и емкости.

Также важно следить, чтобы продукты не лежали в шкафу слишком долго, ведь это может привести к их порче и появлению неприятного запаха.

Кстати, сода быстро справляется с тяжелыми загрязнениями. Также она является нейтрализатором ароматов, сбалансируя рН кислых и щелочных веществ. Можно вымыть полки, используя содовый раствор. О деталях и пропорциях читайте в материале.

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