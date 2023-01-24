Как убрать неприятный запах из холодильника: простые и действенные способы
От неприятного запаха из холодильника очень трудно избавиться. Даже вымыв его дорогими средствами и выбросив испорченные продукты, резкие ароматы могут и дальше наполнять вашу кухню с каждым открытием дверцы.
Есть несколько лайфхаков, которые помогут в борьбе с этой проблемой. О самых действенных из них рассказало издание Express.
Пищевая сода
Сода справляется с тяжелыми загрязнениями. Также она является нейтрализатором ароматов, сбалансируя рН кислых и щелочных веществ.
Сначала эксперты советуют вымыть холодильник с использованием содового раствора. Отдельное внимание уделите полочкам, решеткам и дверцам.
Самый простой рецепт: в емкость с водой налейте соду и протрите жидкостью внутренние поверхности холодильника. Можно взять 1.5л воды и 2 столовые ложки соды.
Есть очень интересный способ: открытую пачку соды следует поставить в холодильник минимум на 72 часа. Она должна впитать неприятные запахи.
Кофе или лимон
Если вы помыли холодильник и выбросили остатки пищи, а неприятный запах остался, можно использовать лайфхак с молотым кофе или лимоном.
В неглубокую чашку следует насыпать молотый кофе и оставить его в холодильнике на 3 дня. Аналогичный лайфхак касается лимонного сока.
Кофе действует как абсорбент, потому от запахов не останется и следа.
Как мыть холодильник
Чтобы нейтрализовать неприятный запах, следует придерживаться нескольких важных советов.
Если вовремя не чистить фильтры, в них может накапливаться плесень. Очищать их нужно минимум раз в 6 месяцев.
Прежде чем мыть холодильник изнутри, подметите и пропылесосьте под ним. В этих местах накапливается много крошек и остатков пищи, которые со временем могут гнить.
Не забывайте о поддоне для воды. Он может покрыться плесенью, если его долго не очищать. Мыть поддон советуют теплой водой с обычным моющим средством для посуды.
Чрезмерное количество воды в холодильнике является признаком неисправности уплотнителя. От излишней влаги появляется неприятный аромат.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью зубной пасты и сидра помыть холодильник изнутри.
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