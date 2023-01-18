Как быстро помыть холодильник внутри: помогут зубная паста и сидр

Мытье холодильника – точно не самое любимое домашнее дело. Генеральная уборка холодильника, учитывая разморозку, занимает много времени и может привести к тому, что продукты быстро испортятся. Да и поверхность иногда трудно отмыть от устаревшей грязи.

Видео дня

Есть несколько лайфхаков, которые помогут отмыть холодильник быстро и без особого труда. О самых действенных из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Как мыть холодильник

Заранее отключите питание на несколько часов. Или же подождите, пока в доме отключат электроэнергию и начинайте уборку, как только свет появится.

Не рекомендуется часто мыть холодильник. Вполне достаточно это делать раз в 3-4 месяца.

Извлеките из камер все продукты, полочки, металлические элементы и подставки – их надо мыть отдельно.

Сначала очистите загрязненные участки, затем вымойте внутреннюю часть, выемки и уголки. Не забудьте о резиновых уплотнителях – под ними скапливается много бактерий.

В конце протрите холодильник мокрой тряпкой и осушите бумажным полотенцем. Не включайте прибор в розетку, пока полностью не высохнет.

Лайфхак с содой

Сода – универсальный очиститель, который быстро избавит от грязи, пятен и неприятного запаха.

Сделайте смесь, добавив в емкость с 1,5л воды 2 столовых ложки соды. Лучше взять тёплую, но не горячую воду, чтобы сода быстрее растворилась. Протрите холодильник губкой, смоченной в растворе.

Сода также способна удалить нежелательную желтизну.

Лайфхак с уксусом

Уксус, несмотря на неприятный запах, качественно справляется с грязью. Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1. К примеру, 100 мл теплой воды и 100 мл уксуса.

Тщательно перемешайте, смочите губку в растворе и вымойте холодильник. Остатки раствора удалите сухой тряпкой.

Лайфхак с сидром

Яблочный сидр идеально справится с неприятным запахом. Обратите внимание, чтобы напиток был натуральным и не содержал сахара. Налейте в емкость литр воды и разведите в ней стакан сидра.

Смоченной в растворе губкой протрите поверхность холодильника, полочки, металлические и пластиковые детали. Особое внимание уделите дверце.

Остатки сидра удалите влажным полотенцем, затем – сухой салфеткой.

Важно не разводить сидр в слишком горячей воде, чтобы не повредить поверхность.

Лайфхак с зубной пастой

Прежде всего, обратите внимание, чтобы паста не имела в составе красителей или ароматизаторов.

Выдавите тонкий пласт зубной пасты на губку и обработайте ею внутренние детали холодильника. Не смывайте – сразу оставьте на 15 минут. После этого влажной тряпкой, смоченной в теплой воде, удалите остатки пасты.

Паста быстро удалит неприятные запахи.

Лайфхак с лимоном

Можно взять половинку лимона или купить в магазине лимонную кислоту. Возьмите 2 столовых ложки сока или кислоты, смешайте их с водой. Слишком много жидкости не нужно, хватит 0,5 литра немного подогретой воды.

Тщательно перемешайте смесь, пока лимонная кислота не растворится. Смочите тряпку в растворе, сильно выжмите от излишней влаги и протрите холодильник.

Чтобы запахи быстрее выветрились, следует оставить холодильник открытым.

Хозяйки предлагают еще один интересный способ. Чтобы не мыть холодильник слишком часто, можно ставить на полку чашку или блюдце с цедрой лимона. Это поможет избежать неприятных запахов.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о простых лайфхаках, как отмыть ванную комнату.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.