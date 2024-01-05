Что означает слово "спетлювати" в популярной щедровке: объяснение
Сезон щедрования подходит к концу, и мы снова на год отложим веселые обрядовые песни с пожеланиями хорошего года. Но некоторые вопросы при этом останутся с нами. Как, например, вопрос о значении слова "спетлювати" из щедривки "Ой чи є, чи нема пан господар удома".
Текст песни содержит строки: "Та й поїхав до млина. Пшениченьки спетлювать, Меду-пива купувать". Очевидно, это слово обозначает некую сельскохозяйственную работу. А какую именно разбирался OBOZ.UA.
На самом деле, это слово записано в текст в варианте с буквой е, в то время как словари подают его через и – "питлювати". Именно это и вызывает определенную неразбериху. Означает оно молоть и просеивать муку особенно мелкого помола. Так что "пан господар" из этой щедровки представляется, как очень хороший хозяин, заботящийся о том, чтобы в его доме был действительно высококачественный продукт.
Кстати, как и более привычно "молоти", слово "питлювати" имеет переносное значение. Оно употребляется для описания пустой болтовни, высказывания чепухи. Так у Василия Стефаника можно встретить такое его употребление: "Ти питлюєш язиком, як у млині".
А вот полный текст щедровки для тех, кто интересуется украинскими традициями:
Ой чи є, чи нема
Пан господар вдома?
Щедрий вечір, добрий вечір,
Пан господар вдома.
Ой нема, ой нема –
Та й поїхав до млина.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Та й поїхав до млина.
Пшениченьки спетлювать,
Меду-пива купувать.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Меду-пива купувать.
Меду-пива купувать,
Свої гості частувать.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Свої гості частувать.
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