Что означает слово 'спетлювати' в популярной щедровке: объяснение

Сезон щедрования подходит к концу, и мы снова на год отложим веселые обрядовые песни с пожеланиями хорошего года. Но некоторые вопросы при этом останутся с нами. Как, например, вопрос о значении слова "спетлювати" из щедривки "Ой чи є, чи нема пан господар удома".

Видео дня

Текст песни содержит строки: "Та й поїхав до млина. Пшениченьки спетлювать, Меду-пива купувать". Очевидно, это слово обозначает некую сельскохозяйственную работу. А какую именно разбирался OBOZ.UA.

На самом деле, это слово записано в текст в варианте с буквой е, в то время как словари подают его через и – "питлювати". Именно это и вызывает определенную неразбериху. Означает оно молоть и просеивать муку особенно мелкого помола. Так что "пан господар" из этой щедровки представляется, как очень хороший хозяин, заботящийся о том, чтобы в его доме был действительно высококачественный продукт.

Кстати, как и более привычно "молоти", слово "питлювати" имеет переносное значение. Оно употребляется для описания пустой болтовни, высказывания чепухи. Так у Василия Стефаника можно встретить такое его употребление: "Ти питлюєш язиком, як у млині".

А вот полный текст щедровки для тех, кто интересуется украинскими традициями:

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома.

Ой нема, ой нема –

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Пшениченьки спетлювать,

Меду-пива купувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Свої гості частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Свої гості частувать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличаются паронимы "веліти" и "воліти".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.