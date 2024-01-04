Веліти и воліти: чем отличаются похожие украинские слова

К сложным случаям в любых языках относят так называемые паронимы. Это слова, которые имеют схожее звучание, но при этом отличаются по значению. Неважно, изучаете ли вы новый язык, употребляете уже знакомый или переходите, скажем, с русского на украинский – разницу между такими парами нужно запомнить.

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Пример таких паронимов привел телеграмманал "Correctarium — Українська мова". Это глаголы "веліти" и "воліти". Неопытные говорящие путают их между собой, в то время как семантически они не имеют ничего общего.

Веліти

Это слово означает "требовать, приказывать". Родственное с ним существительное – "повелитель", то есть человеко, который распоряжается, управляет чем-то. Вот какие примеры употребления этого слова приводит канал:

І все було, як добрий тон велить (Максим Рильський).

Я велю менше говорити, а більше робити.

Воліти

А это уже глагол, который означает "хотеть, желать, предпочитать". Оно также существует в форме "волить". Вот как его можно употреблять в речи:

Волів би тільки, щоб причина Вашої мовчанки була якась інша, а не слабість (Михайло Коцюбинський).

Я волію менше говорити, а більше робити.

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