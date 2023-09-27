Что обязательно нужно сделать перед посадкой лука на зиму для обильного урожая: важный совет

Хозяева начинают сажать озимый лук с середины октября до начала ноября, чтобы успеть до резкого похолодания. Нужно выбирать ясный и сухой день для посадки, а также внести правильные удобрения, чтобы урожай был обильным.

OBOZREVATEL нашел действенный совет, который поможет справиться с этим. Подкормка обеспечит активный рост плодов.

Главный элемент, в котором нуждается лук осенью – это азот, но в составе удобрения также должны присутствовать и сера, бор, марганец и железо. Все эти питательные вещества можно найти в древесной золе (смесь из недогоревших остатков растений). Это универсальное удобрение, подходящее для всех овощей и любого типа почвы.

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При посадке лука, в ямку нужно насыпать немного золы, чтобы плод был снабжен питательными веществами в течение зимы.

Также следует выбрать правильную грядку для посадки. Лучше всего подойдут хорошо дренированные песчаные почвы, предварительно удобренные компостом или перегноем.

Важно соблюдать и севообороты. Не стоит сажать лук на грядках, где рос картофель, бобовые, петрушка или сельдерей.

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