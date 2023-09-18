Когда и как сажают лук на зиму: советы огородникам

Перед посадкой озимого лука следует заранее внести в почву органические или минеральные удобрения. Важно отобрать качественный посадочный материал, а в день огородных работ рассыпать по грядке древесную золу.

Когда наступят заморозки, озимый лук нужно замульчировать сухими листьями, ветками или сосновой хвоей. Можно покрыть грядки пленкой или агроволокном. OBOZREVATEL собрал самые эффективные советы по посадке лука на зиму.

Подготовка к посадке

Лук нужно посортировать. Семенные луковицы делят на три категории:

мелкий севок – диаметром до 1 см;

севок – диаметр 1-3 см;

выборок – диаметр более 3 см.

Для выращивания лука-репки выбирают мелкий и обычный севок, а на зелень идут самые большие луковицы.

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Перед посадкой лука на зиму шейки обрезать не нужно.

Сроки посадки

Озимый лук сажают в зависимости от погодных условий. Если температура опустилась до +5 ºC и несколько дней держится на этом уровне – значит можно сажать. Обычно это промежуток между концом октября и началом ноября.

Опытные огородники советуют начинать посадку озимого лука за 30-35 дней до наступления стойких холодов.

Если посадить лук слишком рано – он быстро прорастет и может замерзнуть во время морозов. А при поздней посадке сеянка не успеет укорениться.

Как выбрать грядку

Лучше всего подойдут хорошо дренированные песчаные грунты, предварительно удобренные компостом или перегноем.

Древесную золу следует рассыпать дважды: перед высадкой и весной, после снятия мульчи. Расчет простой: примерно 10 г золы на 1 кв.м.

Важно также соблюдать севооборот. Не стоит сажать лук на грядках, где рос картофель, бобовые, петрушка или сельдерей.

Можно выбрать грядку, где росли:

помидоры;

огурцы;

салатные растения;

капуста;

свекла;

рапс;

горох или фасоль;

все зерновые культуры (кроме овса);

кукуруза.

Выращивать лук на одном месте можно не больше двух сезонов, после чего следует сделать четырехлетний перерыв.

Как сажать озимый лук

Семена должны быть сухими, замачивать перед зимней посадкой его не нужно. Лук сажают в бороздки глубиной 5 см. Рекомендуемое расстояние между бороздками – 15-20 см, между луковицами – 5-7 см. Поливать озимый лук не нужно. Единственное исключение: если после посадки нет осадков 10 дней – почву можно увлажнить.

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