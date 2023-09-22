Топ-5 вещей, которые должен сделать каждый огородник: потом будете благодарны

Осень для огородников не менее жаркая пора, чем лето – и дело не только в уборке урожая. Следует успеть подготовить многолетние растения к холодам, утеплить розы, внести удобрения.

Важно также насытить почву питательными веществами – для этого идеально подойдут растения-сидераты. OBOZREVATEL рассказывает о топ-5 правилах умных огородников, которыми не стоит пренебрегать осенью.

Следует убрать ботву и траву

После уборки урожая нужно обязательно удалить лишние растительные остатки – ботву, сорняки и траву. Если пренебречь этим правилом, на грядке возникнет высокий риск распространения различных заболеваний, в том числе грибковых. Кроме того, грядку могут атаковать вредители.

Видео дня

Стоит перекопать огород

Перед первыми заморозками почву следует разрыхлить. Опытные огородники советуют перекопать грядку и оставить на ней большие комья. За холодные месяцы почва может размыться и выветриться, что, конечно, неблагоприятно повлияет на ее структуру.

Не забывайте об удобрениях

Осенью следует комбинировать органические и минеральные удобрения. Подкормка должна выполнять три важные функции:

насытить почву питательными веществами; способствовать деревьям, кустарникам и многолетникам сделать достаточный запас питательных веществ; улучшить структуру почвы.

После перекапывания грядки можно внести навоз, компост или универсальные минеральные комплексы. Навоз в свежем виде весной использовать нельзя, ведь есть риск того, что растения получат ожоги. Но в течение зимы навоз насытит почвой медью, кобальтом, молибденом и марганцем. Полезны также фосфорные и калийные удобрения в пропорции 50 г фосфора и 25 г калия на 1 кв.м.

Можно заранее составить план посадок

Именно осенью можно заранее составить план будущих посадок, учитывая правила севооборота. Некоторые культуры истощают почву, поэтому следует менять их местами.

Почему нужно раскислять почву

Если не произвести раскисление почвы, в следующем сезоне можно получить скудный мелкий урожай. Специалисты советуют уменьшать кислотность с помощью известкования. Подойдет гашеная известь, доломитовая мука, древесный пепел или мел.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие сидераты могут втрое улучшить урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.