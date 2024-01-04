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Посевной календарь на январь: благоприятные дни для рассады

Юлия Потерянко
Жизнь
2 минуты
249
Посевной календарь на январь: благоприятные дни для рассады

Треть зимы уже позади и новый огородный сезон уже ближе, чем кажется. Опытные дачники уже в январе начинают подготовительные работы к посевной. В частности, уже можно готовить рассаду на весну и высевать цветы, которым нужно долгое время на прорастание и укоренение.

Видео дня

Сверять порядок работ можно с посевным календарем, который публикует OBOZ.UA. В нем указаны благоприятные даты для работы с семенами и саженцами, а также хорошие даты для других занятий по уходу за огородом и садом и подготовки их к весне.

Благоприятные дни для посева и посадки растений – 3-9, 14, 15, 18-20, 23-25, 30, 31 января.

Неблагоприятные дни для садовых и огородных работ – 10-13, 25 января.

Удачные дни для работ с корнеплодами:

  • редис – 3-7, 23, 24, 30, 31;
  • лук на зелень, шнит-лук – 3-7, 14-20, 23, 24, 30, 31;
  • чеснок – 3-9, 30, 31;
  • лук порей – 6, 7, 30, 31;
  • батат – 3-9, 18-20, 30, 31.

Хорошие дни для работ овощами:

  • помидоры – 14, 15, 18-20, 23, 24;
  • перец, баклажаны – 6, 7, 14, 15, 18-24;
  • огурцы – 6, 7, 14, 15, 18-24;
  • брокколи, цветная капуста – 3-5, 23, 24, 30, 31;
  • ранняя капуста, кейл – 3-5, 30, 31;
  • средняя и поздняя капуста – 3-5, 18, 19, 23, 24, 30, 31;
  • горох и другие стручковые – 3-5, 18-24, 30, 31;
  • сельдерей черешковый – 6, 7, 30, 31;
  • спаржа – 18, 19, 23, 24;
  • кабачки, тыквы и бахчевые – 14-16, 18-24;
  • мицелий грибов – 3-9, 18-20, 30, 31.

Хорошие дни для посева зелени и трав, в том числе на микрогрин и выращивание на дому:

  • салаты, цикорий – 16-19, 23, 24;
  • шпинат – 14-20, 23, 24;
  • рукола, кресс, листовая горчица – 6, 7, 16-20;
  • мангольд, щавель – 16, 17;
  • укроп, петрушка, кинза – 14-20, 23, 24;
  • базилик, душица, розмарин и другие пряные травы – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
  • лекарственные и чайные культуры – 16, 17;
  • микрозелень – 14-17, 23, 24.

Хорошие дни для работ в ягодно-плодовом саду:

  • земляника и клубника – 6, 7, 18-24.

Благоприятные дни для высева и проращивания декоративных растений:

  • однолетники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
  • луковичные и клубневые – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18-22, 28, 29;
  • травянистые многолетники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
  • хвойные – 1, 2, 28, 29;
  • лианы – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;
  • крупномеры – 11, 26, 27;
  • сидераты в теплице – 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29.

Лучшими днями для разного типа садово-огородных работ в январе 2024 будут следующие даты:

  • проращивание семян – 3-7, 10, 14, 15, 18-21, 23, 24, 30, 31;
  • пикирование, прореживание – 3-5, 10, 30, 31;
  • заготовка субстратов – 10, 25;
  • поливы – 6, 7, 14, 15, 18-20, 23-25;
  • подкормка органическими удобрениями – 6, 7;
  • подкормка минеральными удобрениями – 14, 15, 18, 20, 23, 24;
  • обрезка, омоложение, формовка – 6-9, 11;
  • борьба с вредителями и заболеваниями – 1, 2, 10–13, 21, 22, 26–29;
  • защита от грызунов – 1, 2, 21, 22, 28, 29;
  • профилактические обработки – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;
  • заготовка, проверка черенков – 14, 15, 18-20, 23, 24;
  • прививки и окулировки – 11, 14, 15, 23, 24;
  • проверка труб и коммуникаций – 1-4, 18, 19, 25-31;
  • уборка, ремонт – 1-10, 25-31;
  • работы в теплицах и парниках – 11, 14, 15, 25-27;
  • снегозадержание – 12, 13, 26, 27;
  • проверка укрытий на растениях – 8, 9, 21, 22;
  • засолка и квашение – 16-20.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать садовые растения зимой.

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