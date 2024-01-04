Посевной календарь на январь: благоприятные дни для рассады
Треть зимы уже позади и новый огородный сезон уже ближе, чем кажется. Опытные дачники уже в январе начинают подготовительные работы к посевной. В частности, уже можно готовить рассаду на весну и высевать цветы, которым нужно долгое время на прорастание и укоренение.
Сверять порядок работ можно с посевным календарем, который публикует OBOZ.UA. В нем указаны благоприятные даты для работы с семенами и саженцами, а также хорошие даты для других занятий по уходу за огородом и садом и подготовки их к весне.
Благоприятные дни для посева и посадки растений – 3-9, 14, 15, 18-20, 23-25, 30, 31 января.
Неблагоприятные дни для садовых и огородных работ – 10-13, 25 января.
Удачные дни для работ с корнеплодами:
- редис – 3-7, 23, 24, 30, 31;
- лук на зелень, шнит-лук – 3-7, 14-20, 23, 24, 30, 31;
- чеснок – 3-9, 30, 31;
- лук порей – 6, 7, 30, 31;
- батат – 3-9, 18-20, 30, 31.
Хорошие дни для работ овощами:
- помидоры – 14, 15, 18-20, 23, 24;
- перец, баклажаны – 6, 7, 14, 15, 18-24;
- огурцы – 6, 7, 14, 15, 18-24;
- брокколи, цветная капуста – 3-5, 23, 24, 30, 31;
- ранняя капуста, кейл – 3-5, 30, 31;
- средняя и поздняя капуста – 3-5, 18, 19, 23, 24, 30, 31;
- горох и другие стручковые – 3-5, 18-24, 30, 31;
- сельдерей черешковый – 6, 7, 30, 31;
- спаржа – 18, 19, 23, 24;
- кабачки, тыквы и бахчевые – 14-16, 18-24;
- мицелий грибов – 3-9, 18-20, 30, 31.
Хорошие дни для посева зелени и трав, в том числе на микрогрин и выращивание на дому:
- салаты, цикорий – 16-19, 23, 24;
- шпинат – 14-20, 23, 24;
- рукола, кресс, листовая горчица – 6, 7, 16-20;
- мангольд, щавель – 16, 17;
- укроп, петрушка, кинза – 14-20, 23, 24;
- базилик, душица, розмарин и другие пряные травы – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
- лекарственные и чайные культуры – 16, 17;
- микрозелень – 14-17, 23, 24.
Хорошие дни для работ в ягодно-плодовом саду:
- земляника и клубника – 6, 7, 18-24.
Благоприятные дни для высева и проращивания декоративных растений:
- однолетники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
- луковичные и клубневые – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18-22, 28, 29;
- травянистые многолетники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
- хвойные – 1, 2, 28, 29;
- лианы – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;
- крупномеры – 11, 26, 27;
- сидераты в теплице – 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29.
Лучшими днями для разного типа садово-огородных работ в январе 2024 будут следующие даты:
- проращивание семян – 3-7, 10, 14, 15, 18-21, 23, 24, 30, 31;
- пикирование, прореживание – 3-5, 10, 30, 31;
- заготовка субстратов – 10, 25;
- поливы – 6, 7, 14, 15, 18-20, 23-25;
- подкормка органическими удобрениями – 6, 7;
- подкормка минеральными удобрениями – 14, 15, 18, 20, 23, 24;
- обрезка, омоложение, формовка – 6-9, 11;
- борьба с вредителями и заболеваниями – 1, 2, 10–13, 21, 22, 26–29;
- защита от грызунов – 1, 2, 21, 22, 28, 29;
- профилактические обработки – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;
- заготовка, проверка черенков – 14, 15, 18-20, 23, 24;
- прививки и окулировки – 11, 14, 15, 23, 24;
- проверка труб и коммуникаций – 1-4, 18, 19, 25-31;
- уборка, ремонт – 1-10, 25-31;
- работы в теплицах и парниках – 11, 14, 15, 25-27;
- снегозадержание – 12, 13, 26, 27;
- проверка укрытий на растениях – 8, 9, 21, 22;
- засолка и квашение – 16-20.
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