Посевной календарь на январь: благоприятные дни для рассады

Треть зимы уже позади и новый огородный сезон уже ближе, чем кажется. Опытные дачники уже в январе начинают подготовительные работы к посевной. В частности, уже можно готовить рассаду на весну и высевать цветы, которым нужно долгое время на прорастание и укоренение.

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Сверять порядок работ можно с посевным календарем, который публикует OBOZ.UA. В нем указаны благоприятные даты для работы с семенами и саженцами, а также хорошие даты для других занятий по уходу за огородом и садом и подготовки их к весне.

Благоприятные дни для посева и посадки растений – 3-9, 14, 15, 18-20, 23-25, 30, 31 января.

Неблагоприятные дни для садовых и огородных работ – 10-13, 25 января.

Удачные дни для работ с корнеплодами:

редис – 3-7, 23, 24, 30, 31;

лук на зелень, шнит-лук – 3-7, 14-20, 23, 24, 30, 31;

чеснок – 3-9, 30, 31;

лук порей – 6, 7, 30, 31;

батат – 3-9, 18-20, 30, 31.

Хорошие дни для работ овощами:

помидоры – 14, 15, 18-20, 23, 24;

перец, баклажаны – 6, 7, 14, 15, 18-24;

огурцы – 6, 7, 14, 15, 18-24;

брокколи, цветная капуста – 3-5, 23, 24, 30, 31;

ранняя капуста, кейл – 3-5, 30, 31;

средняя и поздняя капуста – 3-5, 18, 19, 23, 24, 30, 31;

горох и другие стручковые – 3-5, 18-24, 30, 31;

сельдерей черешковый – 6, 7, 30, 31;

спаржа – 18, 19, 23, 24;

кабачки, тыквы и бахчевые – 14-16, 18-24;

мицелий грибов – 3-9, 18-20, 30, 31.

Хорошие дни для посева зелени и трав, в том числе на микрогрин и выращивание на дому:

салаты, цикорий – 16-19, 23, 24;

шпинат – 14-20, 23, 24;

рукола, кресс, листовая горчица – 6, 7, 16-20;

мангольд, щавель – 16, 17;

укроп, петрушка, кинза – 14-20, 23, 24;

базилик, душица, розмарин и другие пряные травы – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;

лекарственные и чайные культуры – 16, 17;

микрозелень – 14-17, 23, 24.

Хорошие дни для работ в ягодно-плодовом саду:

земляника и клубника – 6, 7, 18-24.

Благоприятные дни для высева и проращивания декоративных растений:

однолетники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;

луковичные и клубневые – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18-22, 28, 29;

травянистые многолетники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;

хвойные – 1, 2, 28, 29;

лианы – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;

крупномеры – 11, 26, 27;

сидераты в теплице – 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29.

Лучшими днями для разного типа садово-огородных работ в январе 2024 будут следующие даты:

проращивание семян – 3-7, 10, 14, 15, 18-21, 23, 24, 30, 31;

пикирование, прореживание – 3-5, 10, 30, 31;

заготовка субстратов – 10, 25;

поливы – 6, 7, 14, 15, 18-20, 23-25;

подкормка органическими удобрениями – 6, 7;

подкормка минеральными удобрениями – 14, 15, 18, 20, 23, 24;

обрезка, омоложение, формовка – 6-9, 11;

борьба с вредителями и заболеваниями – 1, 2, 10–13, 21, 22, 26–29;

защита от грызунов – 1, 2, 21, 22, 28, 29;

профилактические обработки – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;

заготовка, проверка черенков – 14, 15, 18-20, 23, 24;

прививки и окулировки – 11, 14, 15, 23, 24;

проверка труб и коммуникаций – 1-4, 18, 19, 25-31;

уборка, ремонт – 1-10, 25-31;

работы в теплицах и парниках – 11, 14, 15, 25-27;

снегозадержание – 12, 13, 26, 27;

проверка укрытий на растениях – 8, 9, 21, 22;

засолка и квашение – 16-20.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать садовые растения зимой.

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