Что нужно сделать на клумбах в сентябре: через год будут еще красивее
Сентябрь – насыщенный период для садоводов и огородников. Осенью не только убирают урожай, но и начинают подготовку к следующему сезону.
Если правильно ухаживать за цветами, можно продлить период цветения вплоть до первых заморозков. OBOZREVATEL собрал топ-5 советов о том, что следует сделать на клумбах в сентябре.
Совет 1
В первый месяц осени погода обычно еще достаточно теплая. Продолжается бабье лето, периодически идут дожди, поэтому почва в это время хорошо прогрета и увлажнена.
В сентябре следует высадить на клумбы луковичные растения. Основное внимание следует уделить многолетникам. Можно посадить тюльпаны, флоксы, астры, лилии, барвинки и примулы. При пересадке следует выбирать здоровые крепкие побеги. Если заняться приведением в порядок клумб в первых числах сентября, до первых холодов растения успеют укорениться.
Совет 2
Чтобы цветы не замерли в случае ранних заморозков, утепляйте почву опавшими листьями, хвоей или соломой. Особенно это актуально для георгин и канн.
Совет 3
Требовательные кусты роз следует заранее готовить к зиме.
- Сделайте обрезку побегов, избавьтесь от сухих листьев, бутонов и стеблей.
- Проредите куст, чтобы он был не слишком густым.
- Проверьте розы на наличие заболеваний и вредителей.
- Распушите почву вокруг кустов.
Совет 4
В сентябре созревают семена многолетних и однолетних растений: гвоздики, колокольчиков, матиолы, календулы, настурции. Семена нужно тщательно высушить, прежде чем положить в отдельные пакетики на хранение.
Совет 5
В начале осени растения, особенно хризантемы и астры, еще нуждаются в подкормке. Однако опытные садоводы не советуют подпитывать их свежим навозом. Георгины нужно окучить на высоту 20-25 см, чтобы их корневая шейка была защищена от первых заморозков.
Также в сентябре можно посадить огородные культуры, которые успеют дать урожай до первых морозов. Можно ли высаживать в сентябре редис и какие растения не замерзнут на грядке до середины октября – читайте в материале.
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