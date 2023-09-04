Что нужно сделать на клумбах в сентябре: через год будут еще красивее

Сентябрь – насыщенный период для садоводов и огородников. Осенью не только убирают урожай, но и начинают подготовку к следующему сезону.

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Если правильно ухаживать за цветами, можно продлить период цветения вплоть до первых заморозков. OBOZREVATEL собрал топ-5 советов о том, что следует сделать на клумбах в сентябре.

Совет 1

В первый месяц осени погода обычно еще достаточно теплая. Продолжается бабье лето, периодически идут дожди, поэтому почва в это время хорошо прогрета и увлажнена.

В сентябре следует высадить на клумбы луковичные растения. Основное внимание следует уделить многолетникам. Можно посадить тюльпаны, флоксы, астры, лилии, барвинки и примулы. При пересадке следует выбирать здоровые крепкие побеги. Если заняться приведением в порядок клумб в первых числах сентября, до первых холодов растения успеют укорениться.

Совет 2

Чтобы цветы не замерли в случае ранних заморозков, утепляйте почву опавшими листьями, хвоей или соломой. Особенно это актуально для георгин и канн.

Совет 3

Требовательные кусты роз следует заранее готовить к зиме.

Сделайте обрезку побегов, избавьтесь от сухих листьев, бутонов и стеблей. Проредите куст, чтобы он был не слишком густым. Проверьте розы на наличие заболеваний и вредителей. Распушите почву вокруг кустов.

Совет 4

В сентябре созревают семена многолетних и однолетних растений: гвоздики, колокольчиков, матиолы, календулы, настурции. Семена нужно тщательно высушить, прежде чем положить в отдельные пакетики на хранение.

Совет 5

В начале осени растения, особенно хризантемы и астры, еще нуждаются в подкормке. Однако опытные садоводы не советуют подпитывать их свежим навозом. Георгины нужно окучить на высоту 20-25 см, чтобы их корневая шейка была защищена от первых заморозков.

Также в сентябре можно посадить огородные культуры, которые успеют дать урожай до первых морозов. Можно ли высаживать в сентябре редис и какие растения не замерзнут на грядке до середины октября – читайте в материале.

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