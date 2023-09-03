Если соскучились по огороду: какие растения можно посадить в сентябре на балконе

Сентябрь традиционно считается месяцем затишье после насыщенного сезона. Урожай в большинстве своем собран, грядки упорядочены, овощи законсервированы и отправлены в хранилища. Казалось бы, наконец-то можно отдохнуть.

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Однако для опытных огородников начало осени проходит достаточно активно. OBOZREVATEL рассказывает, какие быстрорастущие культуры можно посадить на грядках и на балконах, чтобы они успели вырасти до первых заморозков.

Общее правило для сентябрьской посадки

Обычно сентябрь – довольно теплый месяц. На грядке можно посеять неприхотливые растения со сроком созревания 30-60 дней. Если посеять культуры в первых числах сентября, урожай созреет до осенних холодов. А зелень и листовые салаты вообще не боятся заморозков и отсутствия солнца.

Какие растения посадить на балконе

Листовые салаты

Листовые салаты – источник полезных витаминов и микроэлементов, необходимых организму в сезон дождей и простуд.

В небольшой контейнер насыпьте дерновую землю и добавьте немного перегноя. Семена следует сеять рядками на расстоянии 2 см. Тщательно полейте, накройте контейнер пленкой и поставьте в темное место. После появления побегов периодически переставляйте емкость на подоконник и поливайте один раз в день.

Редис

Редис можно вырастить как на грядке, так и на подоконнике. Необходимо приобрести глубокие контейнеры с отверстиями для стока воды.

Для редиса следует подготовить смесь огородной земли и компоста в пропорции 1:2. Перед посевом лучше прорастить семена на влажной салфетке в теплой комнате. После прорастания сажайте редиску во влажную землю на 2 см вглубь на расстояние 5 см. Накройте поверхность пленкой и подождите, пока появятся всходы – тогда можно забирать покрытие и ставить емкость на солнечный балкон. Урожай созреет через 20-30 дней.

Шпинат

Семена шпината следует замочить на 2 дня и подсушить. После этого сеем его на 2-3 см вглубь почвы. Шпинат любит солнечные подоконники и обильный полив.

Петрушка

Для петрушки советуют выбрать глубокий контейнер. До появления первых побегов семена следует накрыть пленкой и поставить емкость на светлый теплый подоконник.

Что посадить на грядке

Редис

Осенняя редиска будет мягче на вкус, чем первая весенняя. Посадить ее можно на грядке, где летом рос лук или чеснок. Редис даже выдержит заморозки на почве до – 5 °C.

Листовая горчица

Листовая горчица – неприхотливая культура, которая будет прорастать при температуре от 0 до +5 °C. Семена сажают на глубину 0,5 см после предварительного замачивания. Урожай взойдет через 20 дней.

Укроп

Укроп будет расти и при заморозках. В уходе он не нуждается – просто посадите его в грунт и немного полейте.

Кресс-салат

Кресс-салат – быстрорастущее растение, которое будет готово к употреблению на 12-15 день после всходов. Однако холодов кресс-салат не любит, поэтому при первых заморозках лучше накройте грядку пленкой.

Салат латук

Салат латук созревает через 25-30 дней. Выращивать его очень просто – рассыпьте семена на грядке и немного полейте водой.

Рукола

Рукола созревает на 14-21 день после всходов. При посадке семена нужно углубить в грунт на 0,5 см и обильно полить. Зелень довольно быстро наберет массу и через 2-3 недели будет готова к употреблению.

Шпинат

Шпинат – полезная и неприхотливая культура, но растет по сравнению с другими довольно долго – 50-60 дней. При заморозках шпинат следует накрыть пленкой на ночь или можно сразу высадить его в теплице.

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