Почему нельзя держать дома два веника: суть суеверия

Даже не перечесть, сколько народных предрассудков связано с вениками. Издавна говорили, что веник способен "вымести" из дома здоровье, благополучие и удачу.

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Согласно одному из самых популярных поверий, в доме нельзя хранить два веника. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

Наши предки говорили: перед тем, как купить новый веник, нужно избавиться от старого. Наличие двух веников, по приметам, может повлечь за собой нехватку денег, нищету и всевозможные невзгоды. По одной из трактовок суеверия, веник – символ очищения помещения, его также часто называли символом финансового благополучия.

Старый веник издавна выбрасывали подальше от дома, чтобы не привлечь проблем со здоровьем и ссоры. А вот сжигать веник не советовали – это может привести к серьезным проблемам в семье. Суеверные люди, верящие в домовых, утверждают, что эти существа любят спать именно на венике, поэтому хранить его следует в чистоте и всегда в одном месте.

Говорили, что веник следует выбрасывать миминум раз в год – так вся негативная энергия в доме выйдет с ним.

Есть и другие приметы, связанные с веником, например, после отъезда кого-то из семьи не советовали подметать три дня – иначе человек может никогда не возвратиться домой. Переступать через веник – к появлению недугов. Обмести незамужнюю девушку – обречь ее на долгое одиночество. Также советовали убирать по направлению от двери и не подметать пол после заката.

Ранее ОBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя убирать вечером и что еще запрещено делать после заката.

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