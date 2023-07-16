Что нельзя делать во время грозы: 9 важных запретов

Гроза – довольно опасное явление. Основными факторами, обусловливающими образование грозовой погоды, являются чрезмерная влажность в воздухе и нестабильность атмосферы. В совокупности они могут стать катализаторами сильного дождя, грома, молнии, порывов ветра и даже града.

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Часто люди игнорируют правила безопасности, считая грозу недостаточно серьезной причиной для волнений. Издание Best Life Online рассказало, что нельзя делать во время грозы и где лучше прятаться от молнии.

Избегайте мест у водоемов

Купание на реке или в озере во время летней грозы могло бы быть достаточно романтичным, если бы не несло страшной угрозы. Вода проводит электричество, и купание на улице во время грозы может повлечь роковые последствия. Поэтому специалисты предостерегают не принимать душ или ванну, не мыть посуду или не иметь никакого контакта с водой во время грозы.

Не используйте электронику

Еще одним источником опасности при грозе является подключенная электроника. Во время грозы отключите компьютеры, ноутбуки, стационарные телефоны, телевизоры, игровые системы, стиральные машины, сушилки, плиты, зарядки и другие приборы.

Зения Платтен, представитель канадской компании Total Prepare Inc, подчеркнула, что скачок электроэнергии может повредить электронику, даже если устройство выключено.

Гэвин Доусон, специалист экстренной медицинской помощи и основатель Global Emergency Medicks, добавил, что "важно отключить также удлинители питания и фильтры перенапряжения".

Опасность от каминов

Камины являются еще одним источником опасности в доме во время грозы. Многие каминные топки сделаны из металла и могут производить электричество по всей трубе дымохода.

Найдите укрытие

Важно немедленно скрыться в безопасном здании, если вы видите приближение грозы. Эксперты говорят, что нельзя стоять на высоких или открытых местах, ведь молния притягивается к высоким точкам. Недавно на Говерле произошла трагедия: молния поразила трех человек. В результате инцидента погибли мужчина и 11-летняя девочка.

Войдя в помещение, держитесь подальше от окон и дверей. Не следует выбирать в качестве укрытия гаражи с бетонным полом, поскольку бетон может производить электричество.

Если негде спрятаться

Если вы оказались на улице во время грозы, не имея доступа к безопасному убежищу, спасатели предлагают присесть в позу, похожую на мяч, опустив голову вниз и обхватив руками уши. Они объясняют, что так у вас будет меньше шансов быть пораженным молнией.

Однако ложиться на землю нельзя. Смертоносные токи электричества, вызванного молнией, могут распространяться горизонтально в пределах 6 метров.

Не стойте у деревьев

Избегайте стоять у корней деревьев – они могут производить электричество. Лучше становитесь на землю или камень. Кроме того, во время шторма дерево может повредиться или упасть.

Не подходите к телефонным столбам или линиям электропередач

Телефонные столбы и линии электропередач являются двумя распространенными высокими точками, которые могут притягивать молнию. Оборванные линии электропередач создают опасную зону вокруг.

Спрячьте вещи в дом

Грозы часто сопровождаются сильным ветром, поэтому важно защитить любые незакрепленные предметы в вашем дворе: зонтики, миски, ведра, вазоны, мусорные контейнеры и т.д.

Не отпускайте домашних животных из поводка

Если гроза застала вас внезапно во время прогулки с собакой, важно держать животное на поводке и направляться прямо в помещение. Громкие звуки могут испугать любимца.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, куда бежать и где прятаться, если на улице гроза и молнии.

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