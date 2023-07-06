На Говерле молния убила двух туристов: все подробности

В четверг, 6 июля, на горе Говерла, расположенной в Ивано-Франковской области, произошло попадание молнии, которая поразила трех человек. В результате этого инцидента погибли мужчина и 11-летняя девочка.

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Еще одна женщина, также пострадавшая от молнии, находится в состоянии шока. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в 14:53 поступило сообщение от медицинских работников в Службу спасения о происшествии на горе Говерла. Сообщалось о том, что на синем маршруте три человека пострадали в результате попадания молнии. Среди пострадавших находится девочка примерно 11 лет.

"К месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт. Ворохта", - говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия, спасатели обнаружили без признаков жизни девочку и мужчину. Женщина, находящаяся в состоянии шока, была сопровождена другими участниками туристической группы до поста Заросляк, где она была передана медицинским работникам.

Погибших спасатели транспортируют на пост Заросляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня под Киевом непогода разгулялась, нанося ущерб частным домам не хуже российских ракет. За один день молния ударила сразу в два дома – в селе Гатном и Белогородке.

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