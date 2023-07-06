newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

На Говерле молния убила двух туристов: все подробности

Анастасия Ковалева
События
1 минута
1,6 т.
На Говерле молния убила двух туристов: все подробности

В четверг, 6 июля, на горе Говерла, расположенной в Ивано-Франковской области, произошло попадание молнии, которая поразила трех человек. В результате этого инцидента погибли мужчина и 11-летняя девочка.

Видео дня

Еще одна женщина, также пострадавшая от молнии, находится в состоянии шока. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в 14:53 поступило сообщение от медицинских работников в Службу спасения о происшествии на горе Говерла. Сообщалось о том, что на синем маршруте три человека пострадали в результате попадания молнии. Среди пострадавших находится девочка примерно 11 лет.

"К месту происшествия сразу были направлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт. Ворохта", - говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия, спасатели обнаружили без признаков жизни девочку и мужчину. Женщина, находящаяся в состоянии шока, была сопровождена другими участниками туристической группы до поста Заросляк, где она была передана медицинским работникам.

Погибших спасатели транспортируют на пост Заросляк.

На Говерле молния убила двух туристов: все подробности
На Говерле молния убила двух туристов: все подробности
На Говерле молния убила двух туристов: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня под Киевом непогода разгулялась, нанося ущерб частным домам не хуже российских ракет. За один день молния ударила сразу в два дома – в селе Гатном и Белогородке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!