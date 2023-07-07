Услышали гром – вы в опасности: куда бежать и где прятаться, если на улице гроза и молнии

Лето ассоциируется у нас с отдыхом. Но в последние годы все чаще его нарушают грозы. Несмотря на свою кажущуюся безопасность они совсем не безобидны и, услышав первый гром, эксперты все же рекомендуют проявить осторожность и скрыться, чтобы не оставить даже малейшего шанса на поражение молнией.

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Чтобы узнать больше о мерах безопасности в грозовую погоду, издание New York Post обратилось к эксперту по грозовой безопасности Национальной метеорологической службы США (NWS) Аарону Тредуэю. Он дал четкие советы, что делать при приближении непогоды.

Почему это важно

Ежегодно в мире фиксируется около 240 000 инцидентов, связанных с поражением молнией. Около 2000 случаев завершаются смертью. Часто разряд оставляет человеку серьезные ожоги и травмы.

В США удары молнией долгое время являлись второй по распространенности причиной гибели от стихии после наводнения. По статистике, собираемой в течение двух десятилетий до 2012 года, ежегодно разрядом с неба убивало в среднем 51 американца. Сейчас эта цифра сократилась до 23, но значительно большей является опасность получить поражение мозга на всю жизнь.

Когда гроза опасна

В NWS предупреждают, если вы находитесь достаточно близко от эпицентра грозы, чтобы услышать гром или увидеть молнию, вы в потенциально опасной зоне, куда может попасть разряд. И вам стоит искать убежище. Даже если в вашем месте пребывания нет дождя.

Перейдите в ближайшее безопасное место и подождите там как минимум 30 минут, прежде чем снова выходить наружу. Так вы убережете себя от молнии.

Где можно спрятаться от грозы

Мест, которые могут дать надежное убежище во время грозы, не так уж много. Самыми безопасными из них являются дома и автомобили. Они образуют собой клетки Фарадея – металлические конструкции, такие как кузов авто или система труб, перенаправляют разряд таким образом, что он "стекает" по наружной поверхности, а находящиеся внутри люди остаются в безопасности. Но при этом автомобиль должен быть плотно, без щелей закрыт.

Каких мест лучше избегать

А вот места из следующего перечня, наоборот, опасны во время грозы:

одинокие деревья среди равнинной местности;

любые открытые пространства, как лужайки, луга или выступы скал;

крытые площадки для пикника – они не дают достаточной защиты.

Также эксперты не советуют во время грозы ложиться плашмя на землю. В таком случае, если ударит молния, такое положение лишь увеличит площадь поверхности, через которую может пройти разряд.

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