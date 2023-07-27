Что нельзя делать в спортзале: вас могут возненавидеть

Соблюдение норм этикета делает нашу жизнь легкой и комфортной. Эти правила помогают не попадать в неудобные ситуации и проявлять уважение к другим.

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В спортзале тоже нужно придерживаться определенных норм, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. OBOZREVATEL узнал, что нельзя делать во время тренировки.

В спортзале занимаются много людей и если все будут делать, что им вздумается, то это создаст полный хаос и напряженную атмосферу. Поэтому нужно знать, как правильно себя вести, чтобы избежать этого.

Повторять упражнения за другим человеком без его согласия

Таким поведением вы заставите человека чувствовать себя неудобно и некомфортно. Вы также можете навредить этим и себе. Потому что человек может выполнять эти упражнения неправильно.

Открытая одежда

Если вы хотите похвастаться своим телом в спортзале, то не стоит одевать слишком открытую одежду. Это может смущать и мешать другим посетителям заниматься. К тому же во время пользования тренажерами тело будет прикасаться к ним и можно подхватить различные бактерии и микробы.

Следы пота на тренажерах

Если вы сильно потеете, то лучше постелите полотенце на тренажер, а потом уже начинайте им пользоваться. Вам конечно не сделают замечания, если вы это проигнорируете, но неприятно же прикасаться к поверхности, на которой есть чужой пот.

Инвентарь не на своем месте

Когда вы используете инвентарь для упражнений, обязательно кладите его на место. Потому что это раздражает других посетителей, которым он тоже нужен, но они не могут его найти. Никто не хочет тратить время на поиск инвентаря.

Советы и замечания людям, которые этого не просили

В спортзале имеет право давать советы и делать замечания только тренер. Если вы решили просто подойти к незнакомому человеку и высказать мнение относительно его вида или тренировки, то ни в коем случае не делайте этого. Это может оскорбить человека и он больше не придется заниматься в спортзал или это может привести к конфликту между вами.

Гигиена

Всегда следите за личной гигиеной. После каждой тренировки обязательно стирайте одежду, чтобы на ней не оставались следы пота и пятна. В спортзале и так не хватает свежего воздуха, а вонь создает неприятную атмосферу и может повлиять на самочувствие.

Духи или дезодоранты

Не стоит пользоваться духами или дезодорантами, имеющими резкий запах перед тренировкой. Это может вызывать плохое самочувствие, тошноту и головокружение у других.

Насмешки над полными людьми

Так вообще нельзя делать, не только в спортзале. В такой ситуации вы выглядите смешно, а не человек, который пришел заниматься. Каждый хочет чувствовать себя комфортно и свободно.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно познакомиться в разных ситуациях.

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