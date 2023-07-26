Как правильно знакомиться: что предполагает этикет

Первое знакомство – обычно волнующий момент, но тревоги можно минимизировать благодаря внутренней уверенности. Последнюю поможет обеспечить знание правил этикета.

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Все зависит от условий: советы по личному или деловому знакомству будут несколько отличаться. Кто должен первым подавать руку и всегда ли действует правило "первым представляется младший" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Официально-деловое знакомство

Обращаясь к человеку в официальной или деловой обстановке, сперва представьтесь – назовите свое имя и фамилию. Если между вами нет значительной субординации, вы занимаете схожие должности или находитесь с собеседником на одной карьерной ступеньке – действует правило возраста. Первым представляется тот, кто помоложе.

Если вы пришли в новую компанию, то вы должны первым назвать свое имя. Лучше при этом улыбаться, чтобы произвести приятное впечатление.

При официальном знакомстве обычно называют имя, фамилию (иногда отчество) и должность.

Правила неофициальных знакомств

При знакомстве мужчины и женщины первым должен представиться мужчина. Однако если действуют правила субординации – например вы студентка, а ваш собеседник – преподаватель, то первой должна представиться девушка.

Женщина также должна представиться первой, если она знакомится с супругами.

Если знакомство происходит в крупной компании, дождитесь своей очереди, а не выкрикивайте сразу свое имя. В такой ситуации старайтесь немного пообщаться с каждым собеседником, а не уделять внимание только кому-то одному – это неэтично.

После того, как вы представились, нужно добавить "рад (совет) знакомству", "очень приятно".

Если вам нужно кого-то представить

Начните с общей фразы: "позвольте представить вам..." или "познакомьтесь, пожалуйста с..."

Имена произносите громко и четко, чтобы собеседнику не пришлось переспрашивать.

Если вы знакомите мужчину с женщиной, первой нужно назвать женщину.

Согласно правилам этикета первым должен подать руку тот, кому представили. Женщина также может пожать руку мужчине. В официальных ситуациях старший по возрасту должен подать руку младшему.

Если вы разговариваете с кем-то, а к вам подошел коллега или друг, не нужно заставлять незнакомых людей представляться друг другу самостоятельно – это должны сделать вы. При этом, подходя к собеседникам, нужно дождаться паузы в общении, а не перебивать их.

Когда нужно вставать при знакомстве

Если знакомство происходит за столом, мужчина должен встать, когда его представляют женщине. Женщины встают, если ее знакомят с дамой старше по возрасту или с очень уважаемым мужчиной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах ресторанного этикета и поведения за столом.

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