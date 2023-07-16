Что можно посеять в июле, чтобы получить урожай к осени: список

В июле после сбора первого урожая, например лука или чеснока, появляются свободные грядки. Их можно упорядочить с пользой и засеять быстрорастущими травами.

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Идеально подойдут растения, срок созревания которых составляет от 30 до 50 дней – как раз до наступления заморозков. Что можно посеять в июле, чтобы получить урожай к осени – читайте в материале OBOZREVATEL.

Горох

Перед высадкой зеленого горошка семена следует на несколько дней замочить в теплой воде. При высадке опытные огородники советуют соблюдать правильную дистанцию – 5-8 см между семенами, и ставить подпоры.

Зелень

Укроп можно высаживать почти все лето, с интервалом в 2-3 недели. Он быстро растет на хорошо освещенных участках.

Кресс-салат созревает примерно через 2 недели, а листовой салат – через месяц. Все листовые растения требуют щедрого полива.

Фасоль

Фасоль достаточно холодостойкая, поэтому сеять ее можно даже в середине лета. Она может созревать и под холодным осенним солнцем, хотя обычно урожай убирают через месяц после посадки. Если погода вдруг начала портиться, специалисты советуют обустроить теплицу или парник.

Редис

Редис можно сеять несколько раз в сезон с интервалом в 2-3 недели. Главное – щедро подкормить почву азотом, чтобы плоды выросли вкусными и хрустящими.

Кроме того, в июле можно посадить:

огурцы;

кабачки;

патиссоны;

репу.

Полезные советы

Обязательно обращайте внимание на правила совместимости культур и севооборота. Культура для повторного посева не должна иметь общих вредителей с соседями.

Тщательно перекопайте грядку и удалите сорняки. В качестве удобрений подойдет универсальная подкормка из суперфосфата. Вам понадобится 30 г мочевины, 45 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 кв. м.

Поздние летние посевы иногда страдают от нехватки влаги. Лучше сеять пророщенные семена в хорошо увлажненную почву.

Важно помнить, что система полива не должна контактировать напрямую с растением – ее основная функция состоит только в хорошем орошении почвы. Как сделать капельный полив своими руками – читайте в материале.

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