Можно ли есть и пить в транспорте и в магазинах: правила этикета

В жару очень хочется всегда иметь под рукой бутылку воды или мороженое, чтобы охладиться. Но не во всех местах уместно появляться с едой и напитками. Даже несмотря на то, что культура уличной еды развивается очень интенсивно и жевать что-то на людях в принципе уже не является моветоном.

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Некоторые блюда могут испортить кому-то одежду или запачкать помещение. Поэтому OBOZREVATEL рассказывает о правилах этикета, связанных с едой и напитками в общественных местах.

Помните о запахе

Многие блюда имеют ярко выраженный запах, который может быть неприятен окружающим. Вспомните легендарные истории о разогревании рыбы в офисной микроволновке. Поэтому не заносите ароматную пищу в помещение. Горячее, острое и пряное допустимо есть на открытом воздухе, а не в общественных местах. Запахом вы нарушаете личные границы других людей. Возможно, кто-то голоден и вы дразните его этим запахом, а кому-то может быть просто некомфортно, когда рядом пахнет чем-то съедобным. А между тем именно соблюдение личных границ и является основой любого этикета.

Не забывайте о крошках и мажущей текстуре

Помимо запаха пища обладает свойством оставлять крошки и пятна. Также наследить могут некоторые напитки. Все это сильно загрязняет окружающее пространство и может попадать на одежду других людей. Поэтому такие продукты, как чипсы и мороженое не стоит брать с собой в транспорт или какие-либо публичные места. Постарайтесь не оставлять после себя грязные следы, если вы самостоятельно не сможете их быстро ликвидировать. Исключение может быть разве что попкорн в кинотеатре.

Не чавкайте

Жевание с открытым ртом, чавканье, причмокиваниее – все эти звуки могут быть очень неприятными и даже сильно раздражать. Именно из-за этого долгое время публичное потребление пищи в принципе считалось неприличным. Сейчас нормы этикета существенно смягчились, но учитывать звуки, которые вы издаете во время еды, все же стоит.

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