Что делать с корнями орхидеи, которые торчат из горшка: правила пересадки

Орхидея – очень прихотливый цветок, мгновенно реагирующий на малейшие внешние раздражители. Растению необходимо правильное освещение, достаточный уровень влажности и благоприятные условия для здорового роста.

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Часто можно заметить, что корни орхидеи буквально вылезают из горшка. Что делать в таком случае и как правильно пересадить растение – читайте в материале OBOZREVATEL.

Специалисты говорят, что это нормальное явление, однако при появлении надземных (другое название – воздушных) корней растение нужно пересадить. Чаще корни максимально разрастаются у орхидей фаленопсис и эпифитов. Наземные корни даже могут брать влагу из воздуха. Оно толстое, твердое и покрытое веломеном. Таким образом, цветок получает воду и азот. Но наличие надземных корней свидетельствует о нехватке места в горшке.

Если вы заметили, что корни орхидеи вылезли из горшка, цветок нужно срочно пересадить. Вынув орхидею из горшка, замочите ее в прохладной воде на 30 минут.

Прежде чем пересаживать растение, обязательно проверьте корни. Черный или коричневый цвет говорит о том, что они уже отмерли. Такие корни нужно обрезать продезинфицированными секаторами. Оставить необходимо здоровые корни, которые имеют белый или зеленый цвет.

Пересаживать орхидею следует в горшок с дренажными отверстиями. Можно купить специальную почву для орхидей или взять смесь коры. Дренаж улучшит неглубокий слой мелких корней или гальки. После пересадки орхидею нужно поставить в прохладное место и не поливать несколько дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей.

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