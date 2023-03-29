Чеснок будет как кулак: как вырастить гигантский урожай

Чеснок – не только ароматная приправа к блюдам, но очень полезный для организма продукт. Он содержит кальций, фосфор, селен, магний, цинк, железо и витамины C, B6, B1, B2, B3, B5, B9. Чеснок обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами, полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и стимулирует выделение желчи.

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Огородники знают, что апрель – благоприятное время, чтобы подкормить чеснок. Как вырастить гигантский урожай чеснока, читайте в материале OBOZREVATEL.

Аммиачная селитра и калий – идеальное удобрение для чеснока. Эксперты говорят, что луковицы вырастут крупными и будут иметь насыщенный вкус.

На 1 квадратный метр берут одну спичечную коробку селитры. Как вариант можно растворить селитру в 10 литрах воды и поливать землю.

Подкармливать калием рекомендуют весной или летом. Чтобы чеснок имел приятный вкус и хорошо хранился зимой, за 2-3 недели до уборки урожая следует подпитать его фосфорным раствором.

Кроме того, чеснок хорошо реагирует на медь и цинк. Медные подкормки также оградят от болезней и бактерий, а цинковые можно использовать в виде комплекса микроэлементов или в чистом виде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем лучше накрыть теплицу. Например, самым дешевым материалом является полиэтилен, но он имеет низкую теплоизоляцию. В парнике будет образовываться конденсат. Теплицы из стекла более надежны, но сквозь них будут проникать ультрафиолетовые лучи. Огородники часто делают теплицы из поликарбоната – это надежный и качественный материал, который выдержит заморозки.

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