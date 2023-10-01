'Чемодан-вокзал-Россия': стоит ли говорить 'чемодан' в известном лозунге

С начала российской агрессии против Украины еще в 2014 году приобрёл популярность лозунг "Чемодан – вокзал – Россия". Им относительно деликатно указывали путь людям, которым настолько не нравилось в Украине, что они хотели превратить ее в "русский мир". Но у языковых пуристов этот лозунг вызывал противоречивые эмоции, ведь украинскому языку якобы свойственно слово "валіза" на обозначение большой сумки с жестким корпусом. Однако словари содержат обе лексемы.

OBOZREVATEL решил разобраться, какое из слов лучше использовать? И можно ли оставить лозунг в неизменном виде?

Откуда пришли оба слова

На самом деле ни "валіза", ни "чемодан" не являются удельно украинскими словами. Оба пришли к нам из других языков.

Чемодан имеет персидское происхождение. Слово было сформировано из двух корней jāma, что переводится как "одежда" и dān – "хранитель". То есть лексема, читаемая "джомадан", обозначает определенную коробку, емкость, в которой хранится одежда. Филологи указывают, что в украинский она попала через турецкий язык, где это слово имеет форму camadan.

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В свою очередь "валіза" возникла во французском языке. Там слово valise буквально означает ту же большую жесткую дорожную сумку для вещей. Однако заимствование в украинский язык произошло через польский, где оно имеет форму waliza.

Можно ли использовать слово "чемодан" в украинском языке?

Профессор Пономаров в своем блоге отметил, что "валіза" и "чемодан" действительно синонимами, когда речь идет об украинском словоупотреблении. Но он все же порекомендовал отдавать предпочтение варианту "валіза". Так же как "безоплатно/безкоштовно" перед "безплатно", "знижка" перед "скидка" и особенно "серветка" перед "салфетка". Даже, несмотря на то, что эти слова тоже фиксируются некоторыми украинскими словарями.

Итак, можно ли использовать этот лозунг в неизменном виде?

Несмотря на то, что словом "чемодан" лучше не злоупотреблять, в целом лозунг "Чемодан - вокзал - Россия" не ошибка. Его можно употреблять в украинском вещании. Грубым пусизмом это не будет.

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